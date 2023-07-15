أحمد موسى : الزمالك مرحش مباراة القمة الخميس اللي فات

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز النادي الأهلي على الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز برباعية مقابل هدف.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كولر مدرب النادي الاهلي حكاية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الخطيب لا يتدخل في فنيات النادي الأهلي والخطيب مسؤول عن الإدارة فقط".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الزمالك مرحش مباراة القمة يوم الخميس الماضي "، مضيفا:" الأهلي كان ممكن يخلص الشوط الأول بخمس أهداف".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" حسين الشحات لاعب متميز وجاب جون عالمي وشاط صاروخ أرض جو والكرة أتت له من لاعب الزمالك ".