أحمد موسى: لازم الزمالك يصحصح ويرجع أحسن الموسم الجاي

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز النادي الأهلي على الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز برباعية مقابل هدف.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الزمالك لم يذهب لمبارة القمة يوم الخميس الماضي"، مضيفا: "الأهلي كان ممكن يخلص الشوط الأول بخمس أهداف".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الزمالك لازم يكون متواجد بقوة في الدوري الممتاز والرياضة المصرية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لازم الزمالك يصحصح ويرجع أحسن الموسم القادم، والموسم الحالي هو أسوأ موسم للزمالك ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" لازم الزمالك يركز مع فريقه فقط ولا علاقة له بالآخرين"، مضيفا:" الزمالك لازم يشارك فيالبطولة العربية ولا ينسحب".