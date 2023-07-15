أحمد موسى: مينفعش الزمالك يقف على لاعب زي إمام عاشور

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز النادي الأهلي على الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز برباعية مقابل هدف.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مينفعش الزمالك يقف على لاعب زي إمام عاشور".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إمام عاشور طلب الرحيل من الزمالك للاحتراف "، مضيفا:" كنت اتمنى استمرار إمام عاشور في مسيرة الاحتراف".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" النادي الأهلي موقفش على لاعب حتى بعد خروج لاعبين كبار مثل عبدالله السعيد وعصام الحضري ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" نادي الزمالك نادي كبير ولو مشي أي لاعب يجي غيره وأي لاعب يتمنى يلعب للزمالك ".