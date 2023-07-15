مساعد وزير الخارجية الأسبق: لماذا لا ننشئ بريكس شرق أوسطي؟

علق السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على فعاليات قمة دول جوار السودان التي انعقدت في مصر الخميس الماضي.

وقال محمد حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" على القوى الإقليمية أن تنشئ علاقات جيدة على المستوى الإقليمي ".



وأضاف محمد حجازي :" علينا بناء الإقليم وفق رؤى الإقليم ولدينا قدرات كبيرة لتحقيق ذلك سواء كانت في مصر أو السعودية أو الإمارات".



وتابع محمد حجازي :" على دول الإقليم أن تتحد سويا من أجل وضع حلول لقضايا ، وعلينا ان ننشيء تجمعا إقليميا وليكن بريكس الشرق الأوسط ".

وأكمل محمد حجازي:" لماذا لا ننشيء في الإقليم بريكس شرق أوسطي يكون مهموما بقضايا الإقليم".

