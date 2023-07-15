السفير محمد حجازي: العالم منشغل بحرب روسيا وأوكرانيا ولا ينظر للأزمة السودانية

علق السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على فعاليات قمة دول جوار السودان التي انعقدت في مصر الخميس الماضي.

وقال محمد حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المجتمع الدولي شديد الاضطراب ومنشغل بحرب روسيا وأوكرانيا ولا ينظر للأزمة السودانية، وتداعيات المشهد السوداني ستطال الجميع ".



وأضاف محمد حجازي :" على العالم تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسودان ولابد من التحرك لتمهيد الطريق للمساعدات الإنسانية المقدمة للسودان ".

وتابع محمد حجازي :" هناك التزام على الأطراف السودانية بسرعة التوصل لوقف إطلاق نار دائم لإدخال المساعدات عبر ممرات آمنة ".

وأكمل محمد حجازي:" من الضروري تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ووضع حلول لكافة الازمات".