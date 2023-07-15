مساعد وزير الخارجية الأسبق: قمة دول الجوار بحثت إطلاق حوار سوداني - سوداني

علق السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على استضافة مصر لقمة دول جوار السودان .

قال محمد حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قمة دول جوار السودان حققت هدفها الأول في تجميع دول الجوار وقادة دول الجوار بحثوا في القاهرة كيفية الخروج من مأزق الأزمة السودانية ".

أضاف محمد حجازي :" مخرجات قمة دول الجوار وكلمة الرئيس السيسي حددت إطار عام شامل للتعامل مع الازمة السودانية ".

وتابع محمد حجازي :" مخرجات قمة دول جوار السودان تحدثت عن ضرورة تسهيل مرور المساعدات الإنسانية للشعب السوداني ".

وأكمل محمد حجازي :" القمة بحثت عن إطلاق حوار سوداني سوداني يحافظ على كيان الدولة السودانية نحو مسار يحقق أهداف السودانيين".

ولفت محمد حجازي :" سيكون هناك لقاءات مستمرة وفق آلية يضعها دول جوار السودان ".