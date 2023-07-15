أحمد موسى : العالم ملتهب بسبب ارتفاعات غير مسبوقة بدرجات الحرارة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العديد من دول العالم تعاني ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة غير المسبوقة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" درجات الحرارة تتجاوز 40 درجة مئوية في مختلف أنحاء العالم ".

وتابع " الأرض سجلت درجات الحرارة قياسية لم تحدث منذ 120 ألف سنة".

وأكمل " التغيرات المناخية والاحتباس الحراري يؤدي الى موجة حر غير مسبوقة في مختلف أنحاء العالم ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هناك ضحايا في مناطق عدة بالعالم نتيجة الفيضانات وحرائق الغابات "، مضيفا:" هناك حالة فوضى في التغيرات المناخية والعالم يلتهب بسبب حرارة قياسية ".