أحمد موسى: رئيس تونس أكد أن شبكات إجرامية وراء الهجرة غير الشرعية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس التونسي قيس سعيد عقد اجتماعا مع مسؤولين في تونس للحديث عن ملف الهجرة غير الشرعية .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس التونسي أكد أن هناك شبكات إجرامية وراء زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس التونسي أكد أن تونس لن تكون وطنا للمهاجرين غير الشرعيين ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" تونس عانت مؤخرا من موجات هجرة غير شرعية كثيرة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" تونس قريبة من جزر إيطاليا وبالتالي تكون تونس من الدول التي تعتبر معبرا للهجرة غير الشرعية، مضيفا:" تونس تتخذ إجراءات كثيرة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ".