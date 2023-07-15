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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دا تهريج | رد حاسم من شعبة السجائر عن زيادة أسعارها

السجائر
السجائر

كشف إبراهيم إمبابي،  رئيس شعبة السجائر والدخان، سبب الارتفاعات غير المبررة  في أسعار السجائر ، قائلا:" ده تهريج ".

 

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وقال إبراهيم إمبابي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السجائر الحكومة ".

وأضاف :"  قرار خاص بالتعديل الضريبي على السجائر ولم يصدر حتى الآن من الحكومة".

وتابع إبراهيم إمبابي :"  الزيادات التي وضعناها  2 جنيه او 3 جنيه مش 30 جنيه "، مضيفا:" أنا صعبان عليا الفلوس اللي بتدخل جيوب التاجر الجشع مش الدولة ".

وأكمل إبراهيم إمبابي :" بقالنا 3 شهور نطالب بإصدار قرار من الحكومة بالتعديل الضريبي ".

ولفت إبراهيم إمبابي:"  إحنا مش ضد الدولة إحنا مع الدولة وزيادة إيرادات خزينة الدولة من إيرادات السجائر ".

وتابع إبراهيم إمبابي:" لا زيادة في أسعار المعسل والعبوة 600 جرام بـ 70 جنيه "، مضيفا:" استهلاك المعسل زاد ". 

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