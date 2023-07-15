دا تهريج | رد حاسم من شعبة السجائر عن زيادة أسعارها

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان، سبب الارتفاعات غير المبررة في أسعار السجائر ، قائلا:" ده تهريج ".

وقال إبراهيم إمبابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السجائر الحكومة ".

وأضاف :" قرار خاص بالتعديل الضريبي على السجائر ولم يصدر حتى الآن من الحكومة".

وتابع إبراهيم إمبابي :" الزيادات التي وضعناها 2 جنيه او 3 جنيه مش 30 جنيه "، مضيفا:" أنا صعبان عليا الفلوس اللي بتدخل جيوب التاجر الجشع مش الدولة ".

وأكمل إبراهيم إمبابي :" بقالنا 3 شهور نطالب بإصدار قرار من الحكومة بالتعديل الضريبي ".

ولفت إبراهيم إمبابي:" إحنا مش ضد الدولة إحنا مع الدولة وزيادة إيرادات خزينة الدولة من إيرادات السجائر ".

وتابع إبراهيم إمبابي:" لا زيادة في أسعار المعسل والعبوة 600 جرام بـ 70 جنيه "، مضيفا:" استهلاك المعسل زاد ".