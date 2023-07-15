غلوها 31 جنيه.. صدمة في أسعار السجائر بالأسواق.. والشعبة: التجار السبب

تشهد أسعار السجائر في الأسواق ارتفاعا بشكل غير رسمي، يرجعه البعض إلى جشع التجار واحتكار السجائر، لتعطيش السوق، انتظارا لفرض الحكومة الضرائب الجديدة على السجائر، وبالتالي تحقيق هامش ربح أكبر قدر الإمكان، وهذا ما أثار جدلا واسعا في الشارع المصري، بالتزامن مع تأكيد اتحاد الصناعات والشركات المنتجة للسجائر، على عدم زيادة أسعار السجائر ولا يوجد أي زيادة رسمية تم إعلانها مؤخرا.

ارتفاع أسعار السجائر

أما عن سبب ارتفاع أسعار السجائر، فهو قيام بعض التجار بزيادة الأسعار لتحقيق أرباح، ما أدى لوجود أكثر من سعر لبيع السجائر للمستهلك، فيما توقع إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان باتحاد الصناعات، أن تنخفض أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، مع الإفراجات الجمركية وصدور التعديل الضريبي على السجائر، مؤكدا أن هذا التعديل سيؤدي لأن تكون الزيادة في أسعار السجائر من 2 إلى 3 جنيهات فقط في العلبة كحد أقصى، وبالتالي تنخفض الأسعار، لأن الزيادات حاليا تتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

وأكد إمبابي، خلال تصريحات إعلامية أن ارتفاع أسعار السجائر ليس له أي مبرر، حيث لم تقم الشركات برفع الأسعار، ولا يوجد أي زيادة رسمية متوقعا انخفاض الأسعار حال صدور وتطبيق التعديل الضريبي على السجائر، حيث يؤدي تأجيل التعديل هو السبب في الزيادات الكبرى حاليا، مشيرا إلى أن هناك 3 شرائح لأنماط استهلاك السجائر كالتالي:

الشريحة الدنيا والتي يصل فيها سعر السجائر إلى 24 جنيهًا.

الشريحة الوسطى تتضمن متوسط سعر علبة السجائر من 24 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.

الشريحة الأخيرة العليا والتي يزيد سعر علبة السجائر فيها عن 35 جنيهًا.

أسعار السجائر الحقيقية

وأوضح أن سعر علبة السجائر كيلوباترا هو 22 جنيها للمستهلك بينما تباع في السوق بـ44 جنيها، أي بأعلى من سعرها بـ 22 جنيها، ما يعني أن الفراق الضعف، مشيرا إلى أن علبة سجائر ميريت من المفترض أن تباع بـ44 جنيها فيما يتم بيعها بـ75 جنيها أي بزيادة 31 جنيها، مشددا على أن حصة السجائر التي يتم طرحها في السوق لم تقل والإنتاج لم يتوقف في ظل استهلاك المواطنين 85 مليون سيجارة يوميًّا.

وشدد إمبابي، أن السبب وراء هذه الارتفاعات بشكل جنوني هو جشع التجار وأصحاب الأكشاك الباحثين عن تحقيق أرباح ضخمة من خلال إخفائها وتخزينها للحصول على مزيد من المكاسب، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بسرعة إصدار الضريبة الجديدة على السجائر والدخان من أجل تحقيق إيرادات للدولة بقيمة 100 مليار جنيه وضبط الأسعار في السوق وإنهاء أزمة جشع التجار.

أسعار السجائر الرسمية

وجاء سعر السجائر الشعبية اليوم طبقا لأسعار الشرقية للدخان:

بوكس 10: 15 جنيها

كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها

كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها.

بوسط/ بلومنت: 23 جنيها.

كليوباترا بوكس 20: 24 جنيها.

كليوباترا سوبر: 24 جنيها.

مونديال "أحمر- أزرق- سيلفر": 24 جنيها.

مونديال سويتش "منتول- بلوبيري": 24 جنيها.

كليوباترا بلاك: 24 جنيها.

ماتوسيان سوبر: 24 جنيها.

فايسروي /بال مال: 23 جنيها.

سعر علبة ميريت أزرق وأصفر اليوم 42 جنيها.

سعر إل إم 39 جنيها.

سجائر لاكي سترايك بسعر 29 جنيه.

نسب المدخنين في مصر

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف في حدث بياناته عن مؤشرات التدخين في مصر طبقا للنتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2021 /2022، فقد جاءت كالتالي:

16.8 % من إجمالي السكان من 15 سنة فأكثر مدخنون وهو ما يمثل حوالى 18 مليون نسمة.

نسبة المدخنين من الذكور بلغت 33.8%، مقابل 0.3% فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.

نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية تبلغ 39.6% وهو ما يعني أن هناك نحو 34 مليون فرد غير مدخن ولكنه عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة، وبذلك فعلى الرغم من أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث إلا أن نسبة كبيرة النساء والأطفال يصبحن عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد واحد على الأقل داخل الأسرة مدخن.

أعلى نسبة مدخنين في الفئة العمرية (35-44 سنة) حيث تبلغ النسبة بينهم 22.1% يليها الفئة العمرية (45-54 سنة) 21.6 ثم الفئة (25-34 سنة) حوالي 19.9% وهي نسب تعتبر مرتفعة ولها دلالة خطيرة وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات العمرية هي الفئات الشابة التي تعتبر قوام قوة العمل الرئيسية في المجتمع.

متوسط نصيب الأسرة من الإنفاق السنوي على التدخين وفقًا لعينة بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك يبلغ 2665.4 جنيه.