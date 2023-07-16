ترافيس سكوت.. هل يدعم المطرب الشهير الأفروسنتريك وحقيقة ممارسة طقوس شيطانية بحفلاته

يتواصل الحديث حول الحفل الغنائي الذي سيقدمه النجم العالمي الشهير والرابر الأمريكي المعروف ترافيس سكوت في منطقة الأهرامات بالجيزة يوم 28 يوليو الجاري، حيث تحظى منطقة الأهرامات من بين المناطق الأثرية في مصر بمكانة خاصة داخل قلوب كثير من عشاق الحضارة المصرية القديمة.

هجوم على ترافيس سكوت

وصاحب الإعلان عن الحفل الغنائي لترافيس سكوت في مصر صخب كبير؛ حيث روج البعض إلى أن حفلاته تمارس بها طقوسا شيطانية وماسونية، بما يخالف القيم والتقاليد المصرية، فضلًا عن دعمه لحركة الأفروسنتريك.

وتقدم أحد المحامين بالنقض، بإنذار للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية يطالبها بوضع فقرات دينية إسلامية ومسيحية وبوسترات تتحدث عن الحضارة الفرعونية في حفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت.

وجاء تفاصيل الإنذار لوزيرة الثقافة بعد أن تم تحديد موعد حفلة الرابر الأمريكي ترافيس سكوت تحت سفح الهرم، وتردد أنباء عن أن حفلاته بها طقوس شيطانية وماسونية، بما يخالف القيم والتقاليد المصرية، فضلًا عن دعمه لحركة الأفروسنتريك المعادية للهوية المصرية، والتي تسرق التاريخ المصري من المصريين، وتنسبه للحضارات "الزنجية".

وأضاف المحامي بإنذاره لوزيرة الثقافة، أنه على الرغم من أن هناك أصوات تتعالى بالمطالبة بمنع تلك الحفلة وإلغاءها، ولكن قانون الرقابة القانون رقم (430) لسنة 1955، وتعديلاته ولائحته التنفيذية يوجد به حلول أقيم من المنع، مضيفا: فالرقابة هدفها بسط رقابة الدولة على المواد الفنية السمعية والبصرية، نظرا لتأثيرها الهام في نفوس الجماهير والغرض من الرقابة هو حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا، وعلاقتها السياسية بالدول الأخرى.

واستطرد مقدم البلاغ في إنذاره، أن سياسة المنع هي سياسة عفا عليها الزمن وعلينا مواجهة الفكر بالفكر وعلينا أن نستغل حفلة ترافيس سكوت باعتبارها فرصة لبسط سلطان ثقافتنا، ومواجهة العالم بحقيقة الهوية المصرية.

وتابع المحامي: فيمكن حجز وقت قبل فقرة الرابر الأمريكي بفقره من القرآن والترانتيم المسيحية وعرض مسرحي قصير ومجموعة من الصور الإعلانية عن الحضارة الفرعونية، وإثبات أنها ليست حضارة زنجية إنما حضارة مصرية خالصة، مطالبا الكيلاني بالالتفات عن دعوات المنع لحفلة الرابر الأمريكي ترافيس سكوت.

وأكمل المحامي أنه يجب فرض ثقافتنا على الحفل من خلال صدور قرار وزارة الثقافة بإذاعة فقرة من القرآن والترانيم المسيحية وعرض مسرحي قصير به بوسترات تتحدث عن مصر وحضاراتها والترويج للسياحة في مصر، واتخاذ اللازم قانونا نحو تفعيل هذا القرار.

حفل ترافيس سكوت بمصر

كان قد أعلن مغني الراب، تراڤيس سكوت، عبر تغريدة على موقع التدوينات القصيرة، "تويتر"، عن قدومه إلى مصر للترويج لـ ألبومه الجديد يوتوبيا، من خلال إقامة حفل غنائي بمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وذكر الموقع الخاص بتراڤيس، حينها أن موعد الحفل في 28 يوليو، وهناك فئتان فقط للتذاكر الــPremium وتكلفة التذكرة بها 4000 جنيه، والـ VIP Golden Circle وسعر التذكرة بها 6500 جنيه، وجدير بالذكر أن التذاكر نفدت خلال ربع ساعة من إعلان الحفل.

وكشف القائمون على حفل ترافيس سكوت عن بعض الشروط التى وضعها للحضور، حيث يتم منع دخول من هم أقل من 16 عاما، كما تمنع كاميرات التصوير والحقائب الكبيرة.

وتزامنًا مع نفاد تذاكر مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت لحفله عند سفح الأهرامات، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من حفل لـ ترافيس سكوت وهو يرقص مع شاب مصري رافعا لافتة "أنا جي من مصر".

وانتشر فيديو لشاب مصري من آخر حفلات ترافيس سكوت بألمانيا، وهو رافع لافتة باللغة الإنجليزية مكتوب عليها: "أنا جاي من مصر"، وحصل الفيديو على إعجاب واسع من الجمهور.

وأظهر الفيديو، صعود الشاب المصري على المسرح، ورقص رفقة ترافيس سكوت، حيث تفاعل سكوت مع رقص وشخصية الشاب المصري المبهجة.

وترافيس سكوت، ليس أول مغني يحيى حفلا عند سفح الأهرامات، فخلال العام الماضي أحيت فرقة maroon 5 الغنائية حفلا في الأهرامات، وحاز الحفل على إعجاب واسع من الجمهور.

من هو ترافيس سكوت؟

تراڤيس سكوت هو مغني راب أمريكي، اسمه الحقيقي هو جاك بيرمون ويبستر الثاني من مواليد 30 أبريل 1991، ولكنه عرف باسم ترافيس سكوت، وتم ترشيحه، لثماني جوائز جرامي وفاز بجائزة بيلبورد الموسيقية وجائزة جرامي اللاتينية وكان أول مشروع كامل لسكوت، كان تسجيلًا مختلطًا تم إصدار أول مشروع كامل لسكوت، التسجيل المختلط Owl Pharoah، ذاتياً في عام 2013.

وتم إصدار ألبوم ترافيس سكوت المسجل الثالث، Astroworld، فى 2018 بإشادة من النقاد وأنتج أول أغنية فردية له في بيلبورد هوت 100، "Sicko Mode"، وأصبح ترافيس سكوت لأول مره أول فنان على هوت 100 يحصل على ثلاث أغنيات في المركز الأول في أقل من عام وذلك عام 202.

فاز بجائزة الـ بيلبورد الموسيقية، ولكنه اكتسب الكثير من الدعاية السلبية في نوفمبر 2021 في مهرجان أسترو وورلد الموسيقي، حيث تدافعت الجماهير لمقدمة المسرح خلال فقرة تراڤيس، وهو الأمر الذي نتج عنه مقتل 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين التسع سنوات والـ 27 سنة.

تم رفع دعاوى قضائية متعددة ضد الفنان والمنظمين الآخرين، بما في ذلك شركة الترفيه Live Nation التي أنتجت الحدث، ونفى المتهمون الادعاءات القائلة بأن التقصير في التخطيط والترويج للمهرجان ساهم في الوفيات، ووفقًا لـ موقع CNN، فقد أعلنت هيئة المحلفين، الشهر الماضي، عن رفضها توجيه الاتهام لسكوت بخصوص التدافع وموت الـ 10 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة المئات خلال المهرجان.

كان المغني مرتبط بالمليارديرة الشابة كايلي جينر، لكنها انفصلت عنه مؤخرًا، وذلك للمرة الثانية، ويملك ترافيس سكوت طفلين من حبيبته كايلي جينر.

وكان عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس قلل مما يثار حول حركة الأفروسنتريك، مؤكدا أن ما يحدث من الافروسنتريك سينتهي ولن يكون هناك توسع أكبر من هذه الحركة، موضحا أن مملكة "كوش" حكمت مصر في الأسرة 25، وما يُقال الآن من قبل الافروسنتريك تضليل وكاذبة، وجميع ما يُقال هو أكاذيب.