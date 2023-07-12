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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل حضوره للقاهرة.. شاب مصري يقتحم حفل ترافيس سكوت في ألمانيا| تفاصيل

ترافيس سكوت
ترافيس سكوت

اقتحم شاب مصرى حفل النجم العالمى الشهير ترافيس سكوت أثناء إحياء حفلا له فى ألمانيا وياتى ذلك قبل أيام من إقامة حفل النجم العالمى فى مصر أمام الإهرامات فى 28 يوليو الحالى.

ترافيس سكوت 

اقتحام الشاب المصرى الذى يدعى كريم لحفل ترافيس سكوت لم يقدمه واستماع أن يتعامل مع الموقف بحرية شديدة خاصة أن الشاب المصرى قام بالغناء والرقص  معه.

ونشر الشاب المصرى كريم عدد من الصور له أثناء الحفل ويحمل لافته 
جئت إليك من مصر.

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وكان مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت نشر البوستر الرسمى لحفله الغنائى الذى من المقرر أن يقام فى مصر أمام الأهرامات وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ويعلن ترافيس سكوت عن طرح ألبومه الجديد "UTOPIA" أمام الأهرامات في حفل يقام يوم 28 يوليو الجارى.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت عن أسعار تذاكر الحفل والتى انقسمت إلى فئتين الأولى VIP Golden Circle ووصل سعرها إلى 6500 جنيه مصري ، والفئة الثانية  Premium ووصل سعرها إلى 4 آلاف جنيه مصري، مع نفاذ تذاكر الـ VIP.

وكشف القائمون على حفل ترافيس سكوت عن بعض الشروط التى وضعها للحضور، حيث يتم منع دخول من هم أقل من 16 عاما، كما تمنع كاميرات التصوير والحقائب الكبيرة.

يذكر أن ترافيس سكوت وكايلى جينر انصلا منذ عام تقريبا، وذلك بعد سلسلة من الخلافات بينهما. 

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