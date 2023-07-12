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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسام حسني يفجر مفاجأة عن الراحل علاء عبد الخالق

حسام حسنى
حسام حسنى

كشف الفنان حسام حسني، سرا، عن الفنان الراحل علاء عبد الخالق، قبل ارتقائه، مؤكدا أنه لم يفقد بصره.

وقال حسام حسني، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "أون إي": "علاء عبد الخالق قبل وفاته بفترة طويلة، أصيب بجلطة، وتعافى منها، لكنها تركت أثرًا بسيطًا على حركة يده، ويوم وفاته، كان يجلس بصحبة ابنه (حكم)، وكان يوصيه ببعض الأعمال التي كان سيقوم بها في اليوم التالي، ودخل إلى غرفته للنوم، وبعدها بساعة تم اكتشاف وفاته".

وأضاف حسام حسني: "علاء عبد الخالق توفي بمنزله وعلى سريره، ولم يكن مصابًا بالمرض الذي ردده البعض عنه.  

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حسام حسنى 

وتابع حسام حسني، أن إيهاب توفيق هو من كفّن علاء عبد الخالق، وهو من أخذ علاء ونزل به إلى القبر، لافتاً إلى أن هذا الجيل كان واحدًا من الأجيال المترابطة بشكل كبير، وقال: "إيهاب توفيق كان بمثابة أخ لعلاء عبد الخالق، وكلنا كنا خايفين ننزل، هو ولا اتهز، ونزل القبر بنفسه".

وأكمل: "نص الجيل راح النهاردة بوفاة علاء عبد الخالق، ولكن الفنان بيموت وسيرته بتفضل حاضرة في الدنيا بأعماله". 

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