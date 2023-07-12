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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ايرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع

أفلام
أفلام

تشهد دور العرض السينمائي في مصر عددًا من الأفلام الجديدة، تتنافس في موسم عيد الأضحى والتى يستمر عرضها حتى الآن فى شباك التذاكر، وفي السطور التالية، نستعرض إجمالي الإيرادات. 

فيلم بيت الروبى

وتصدر فيلم بيت الروبي لـ كريم عبد العزيز، شباك تذاكر أفلام عيد الأضحى المبارك، في مصر برصيد 89 مليون و156 ألف و301 جنيه، ليحافظ على صدارة أفلام الموسم منذ طرحه.

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

فيلم تاج

وجاء فيلم تاج لـ تامر حسني، في المركز الثاني في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، حيث بلغت إيراداته 33 ملايين و787 ألف و297 جنيه مصري.

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

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إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع

فيلم البعبع 

وجاء فيلم البعبع لـ أمير كرارة، في المركز الثالث لـ أفلام عيد الأضحى المبارك، وبلغت إيراداته أمس 28 مليون و025 ألف و859 جنيه.

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.

فيلم مستر اكس

أما فيلم مستر اكس لـ أحمد فهمي، فجاء رابعا في سباق إيرادات أفلام عيد الأضحى المبارك، حيث حقق 17 مليون و545 ألف و127 جنيه مصري.  

فيلم مستر إكس تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول مستر إكس الذى يسعى لتحريض الرجال على عدم الزواج او الطلاق من أزواجهن.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

بيت الروبي تامر حسني فيلم بيت الروبى كريم عبد العزيز فيلم تاج فيلم البعبع فيلم مستر إكس

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