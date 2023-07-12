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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل حفله فى مصر.. من هو ترافيس سكوت

ترافيس سكوت
ترافيس سكوت

منذ إعلان النجم العالمى ترافيس سكوت، عن حفله الجديد الذى من المقرر أن يقام فى مصر يوم 28 يوليو وتحددت أسعار تذاكر الحفل التى تصل إلى 6500 جنيه.

ونرصد فى التقرير التالى بغض المعلومات عن النجم العالمى ترافيس سكوت.

الإسم الحقيقي له جاك بيرمون ويبستر الثاني من مواليد 30 أبريل 1991"، والمعروف باسمه المسرحي ترافيس سكوت.

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وتم ترشيح ترافيس سكوت، لثماني جوائز جرامي وفاز بجائزة بيلبورد الموسيقية وجائزة جرامي اللاتينية وكان أول مشروع كامل لسكوت، كان تسجيلًا مختلطًا تم إصدار أول مشروع كامل لسكوت، التسجيل المختلط Owl Pharoah، ذاتيا في عام 2013.

وتم إصدار ألبوم ترافيس سكوت المسجل الثالث، Astroworld، فى 2018 بإشادة من النقاد وأنتج أول أغنية فردية له في بيلبورد هوت 100، "Sicko Mode".

وأصبح ترافيس سكوت لأول مره أول فنان على هوت 100 يحصل على ثلاث أغنيات في المركز الأول في أقل من عام وذلك عام 202. 

وكان مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت ، نشر البوستر الرسمى لحفله الغنائى الذى من المقرر أن يقام فى مصر أمام الأهرامات وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وأعلن ترافيس سكوت عن طرح ألبومه الجديد "UTOPIA" أمام الأهرامات في حفل يقام يوم 28 يوليو الجارى.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت عن أسعار تذاكر الحفل والتى انقسمت إلى فئتين الأولى VIP Golden Circle ووصل سعرها إلى 6500 جنيه مصري ، والفئة الثانية  Premium ووصل سعرها إلى 4 آلاف جنيه مصري، مع نفاذ تذاكر الـ VIP.

وكشف القائمون على حفل ترافيس سكوت عن بعض الشروط التى وضعها للحضور، حيث يتم منع دخول من هم أقل من 16 عاما، كما تمنع كاميرات التصوير والحقائب الكبيرة.

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