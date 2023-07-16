عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تليفون صغير ومميزات كبيرة.. تعرف على هاتف أسوس ZENFONE 10

Zenfone 10
Zenfone 10

تعتبر شركة أسوس Asus، لاعبا رئيسيا في سوق الهواتف الذكية لسنوات، وأحدث عروضها هو Zenfone 10، والذي يعد منافس قوي لأفضل هاتف ذكي صغير لعام 2023.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يعد هاتف أسوس Asus Zenfone 10 خيارا رائعا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي صغير وقوي وبأسعار معقولة، فهو يتميز بتصميم رائع وبطارية طويلة الأمد ونظام كاميرا قادر على التقاط صور أفضل.

 

بكاميرا 108 ميجابكسل.. ريلمي تعلن عن اطلاق هاتف جديد ميسور التكلفة

كل ما تريد معرفته عن هاتف آبل المنتظر iPhone 15 Pro

 

التصميم والشاشة

يحتوي هاتف أسوس Zenfone 10 على شاشة من نوع OLED بقاس 5.9 بوصة وبدقة 1080 × 2400 بكسل، الشاشة حادة ونابضة بالحياة ولديها زاوية مشاهدة جيدة، الهاتف أيضا صغير الحجم وخفيف الوزن، مما يسهل حمله واستخدامه بيد واحدة.

الأداء

يتم تشغيل هاتف Zenfone 10 بواسطة أحدث معالجات شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، والذي يعد أحد أقوى المعالجات في السوق، ويحتوي الهاتف أيضا على 8 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، اعتمادا على التكوين الذي تختاره يضمن هذا المزيج من المواصفات أن Zenfone 10 يمكنه التعامل مع أكثر المهام تطلبا بسهولة.

الكاميرا

يتميز هاتف Zenfone 10 بنظام كاميرا خلفية ثلاثي العدسات، يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويلتقط نظام الكاميرا صورا جيدة في معظم الظروف، كما أنه قادر على تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K، والكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر بدقة 13 ميجابكسل يلتقط صور سيلفي جيدة.

Zenfone 10

عمر البطارية


زودت أسوس هاتفها الجديد Zenfone 10 ببطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة، وهي أكثر من كافية لتتمكن من قضاء يوم كامل من الاستخدام، حتى لو كنت مستخدما كثيفا، يدعم الهاتف أيضا الشحن السريع، لذا يمكنك شحنه بسرعة إذا احتجت إلى ذلك.

نظام التشغيل

يعمل هاتف Zenfone 10 بنظام التشغيل Android 13، مع واجهة المستخدم ZenUI من أسوس، وهي واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام لا تضيف الكثير من برامج bloatware، ويأتي الهاتف أيضا مع عدد من التطبيقات المثبتة مسبقا، مثل Netflix و Amazon Prime Video و Spotify.

ميزات أخرى

يحتوي هاتف Zenfone 10 على عدد من الميزات الأخرى، بما في ذلك مستشعر بصمات الأصابع وميزة الغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه و NFC ومقبس سماعة الرأس، ويدعم الهاتف أيضا اتصال 5G.

Zenfone 10
أسوس zenfone 10 ASUS Zenfone 10 سعر اسوس زينفون 10 مميزات أسوس Zenfone 10 مواصفات Zenfone 10

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

عروس الدقهلية تركها عريسها تنزف 5 ساعات ليلة الدخلة ففارقت الحياة|تفاصيل صادمة

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

من ميت عقبة للجزيرة.. أحمد الطيب يوجه رسالة بشأن رحيل أحمد فتوح للأهلي

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات والمجموع الكلي | تفاصيل رسمية عاجلة

1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل هذا السعر

موضوعات متعلقة

بتقنية 5G.. موبايل شبابي من سامسونج بمواصفات عملاقة وتصميم مذهل

نعمة أم نقمة.. هل يؤثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية؟

وحش سامسونج للشباب .. Samsung Galaxy A32 بمواصفات خيالية وسعر مثالي

مواصفات GT 10 Pro +.. إنفينيكس تطور هاتفا يشبه Nothing Phone 2

قبل إطلاق iPhone 15.. اعرف أسعار هواتف آيفون في مصر

بكاميرا 108 ميجابكسل.. ريلمي تعلن عن اطلاق هاتف جديد ميسور التكلفة

كل ما تريد معرفته عن هاتف آبل المنتظر iPhone 15 Pro

بسعر منافس وإمكانات جبارة.. لينوفو تكشف عن تابلت Tab M10 5G

ترشيحاتنا

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

موجة حرارة قاسية تضرب عددا من المحافظات.. وتحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء

فى ذكرى وفاة الشيخ السيد متولي.. أبرز المحطات في حياة عمدة القراء

ماتوا في أحضان بعض.. الكهرباء تغتال أم وابنتها في الغربية| تفاصيل مؤلمة

تبدأ 29 يوليو .. ننشر جداول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

قاوم بشدة.. فيديو لاصطياد أكبر ثعبان بورمي يثير جدلا واسعا

مخبياها من الناس .. شاهد ابنة نسرين أمين تشعل السوشيال ميديا بصورها في الساحل

احترسي من الإجهاد والضغط النفسي.. 6 أسباب خفية لنقص الكولاجين بالجسم

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ