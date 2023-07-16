تليفون صغير ومميزات كبيرة.. تعرف على هاتف أسوس ZENFONE 10

تعتبر شركة أسوس Asus، لاعبا رئيسيا في سوق الهواتف الذكية لسنوات، وأحدث عروضها هو Zenfone 10، والذي يعد منافس قوي لأفضل هاتف ذكي صغير لعام 2023.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يعد هاتف أسوس Asus Zenfone 10 خيارا رائعا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي صغير وقوي وبأسعار معقولة، فهو يتميز بتصميم رائع وبطارية طويلة الأمد ونظام كاميرا قادر على التقاط صور أفضل.

التصميم والشاشة

يحتوي هاتف أسوس Zenfone 10 على شاشة من نوع OLED بقاس 5.9 بوصة وبدقة 1080 × 2400 بكسل، الشاشة حادة ونابضة بالحياة ولديها زاوية مشاهدة جيدة، الهاتف أيضا صغير الحجم وخفيف الوزن، مما يسهل حمله واستخدامه بيد واحدة.

الأداء

يتم تشغيل هاتف Zenfone 10 بواسطة أحدث معالجات شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، والذي يعد أحد أقوى المعالجات في السوق، ويحتوي الهاتف أيضا على 8 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، اعتمادا على التكوين الذي تختاره يضمن هذا المزيج من المواصفات أن Zenfone 10 يمكنه التعامل مع أكثر المهام تطلبا بسهولة.

الكاميرا

يتميز هاتف Zenfone 10 بنظام كاميرا خلفية ثلاثي العدسات، يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويلتقط نظام الكاميرا صورا جيدة في معظم الظروف، كما أنه قادر على تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K، والكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر بدقة 13 ميجابكسل يلتقط صور سيلفي جيدة.

Zenfone 10

عمر البطارية



زودت أسوس هاتفها الجديد Zenfone 10 ببطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة، وهي أكثر من كافية لتتمكن من قضاء يوم كامل من الاستخدام، حتى لو كنت مستخدما كثيفا، يدعم الهاتف أيضا الشحن السريع، لذا يمكنك شحنه بسرعة إذا احتجت إلى ذلك.

نظام التشغيل

يعمل هاتف Zenfone 10 بنظام التشغيل Android 13، مع واجهة المستخدم ZenUI من أسوس، وهي واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام لا تضيف الكثير من برامج bloatware، ويأتي الهاتف أيضا مع عدد من التطبيقات المثبتة مسبقا، مثل Netflix و Amazon Prime Video و Spotify.

ميزات أخرى

يحتوي هاتف Zenfone 10 على عدد من الميزات الأخرى، بما في ذلك مستشعر بصمات الأصابع وميزة الغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه و NFC ومقبس سماعة الرأس، ويدعم الهاتف أيضا اتصال 5G.