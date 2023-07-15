كل ما تريد معرفته عن هاتف آبل المنتظر iPhone 15 Pro

تعمل شركة آبل Apple، حاليا على تطوير هاتف iPhone 15 Pro، وإضافة بعض التعديلات الجوهرية على طرازات الهواتف المتطورة التي من المقرر أن يتم إطلاقها ضمن تشكيلة آيفون 15 في شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "tomsguide"، أجرت آبل بعض التغييرات الكبيرة في هاتف iPhone 14 Pro وعلى ما يبدو أن هذه الترقيات ستستمر في عام 2023 مع iPhone 15 Pro الجديد أيضا.

وتتضمن بعض الشائعات التي ظهرت حول مواصفات هاتف iPhone 15 Pro، أن آبل ستزود الهاتف بمنفذ USB-C وسترفع من سعر الهاتف بالسوق عند طرحه.

سعر iPhone 15 Pro

وبالنسبة للسعر، من المتوقع أن يتبع iPhone 15 Pro، نفس تكلفة إصدار الشركة السابق iPhone 14 Pro والذي تم طرحه مقابل سعر يبدأ من 999 دولار (أي ما يعادل 30800 جنيه مصري).

ويقول مصدر مختلف إن هاتف iPhone 15 Pro قد يكلف ما يصل إلى أكثر من 20٪، بالنسبة لشركة آبل من أجل إنتاجه، بينما يقول مصدر آخر إن الزيادة التي تبلغ 100 دولار قد تصل الى 200 دولار، مما يعني أنها قفزة هائلة في الأسعار تقف أمام المستهلكون.

iPhone 15 Pro

تاريخ إصدار iPhone 15 Pro

وتلتزم شركة آبل دائما، بإطلاق إصدارات آيفون الجديدة، في شهر سبتمبر من كل عام، ومع اتباع إطارها الزمني فمن المحتمل أن يتم الإعلان عن هاتف iPhone 15 Pro، في منتصف شهر سبتمبر 2023، وذكر أحد المحللين أن تاريخ 22 أو 23 سبتمبر هو يوم إطلاق التجزئة المحدد لسلة آيفون 13.

مواصفات iPhone 15 Pro

الشاشة والهيكل : شاشة من نوع OLED بقياس 6.1 بوصة بدقة 2316 × 904 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مع هيكل مصنوع من التيتانيوم.

المعالج: سيعمل الهاتف بواسطة معالج شركة آبل الجديدA17 Bionic، والمطور بدقة تصنيع 3 نانومتر.

الذاكرة والتخزين: سيأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

البطارية: بقوة 3200 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 27 وات.

الكاميرات: الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل + عدسة فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل + وعدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

البرنامج: سيعمل الهاتف بواجهة المستخدم iOS 17 من آبل.

ميزات أخرى: منفذ شحن USB-C، عم الشحن اللاسلكي Qi2، دعم ثنائي الشريحة، ودعم الشريحة الالكترونية eSIM.

الألوان: الأحمر الغامق، والفضي، والذهبي، والأسود، والرمادي.