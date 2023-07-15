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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تعمل على هاتف آيفون قابل للف.. شاهد

آبل تحصل على براءة
آبل تحصل على براءة اختراع لهاتف قابل للف

تعمل شركة آبل Apple، على تطوير هاتف آيفون قابل للطي وفقا لبراءات الاختراع الجديدة التي تم نشرها هذا الأسبوع.

وبحسب ما ذكره موقع "tomsguide"، كانت شركة آبل الأمريكية، قد قدمت براءات اخترع خلال العام الماضي تخص "الأجهزة الإلكترونية ذات الشاشات القابلة للطي"، مما يشير إلى أن الشركة تختبر طرقا للجمع بين هيمنتها في سوق الأجهزة اللوحية وأعمال الهواتف الذكية.

 

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آبل تحصل على براءة اختراع لهاتف قابل للف

ولكن تشير براءات الاختراع الجديدة التي قدمتها شركة آبل إلى أنها تعمل على هاتف آيفون قابل للف، وأوضحت المستندات إلى أنه يمكن نقل الشاشة من حالة غير مسجلة حيث تكون الشاشة الأكبر مسطحة، إلى حالة ملفوفة حيث يتم تدوير بعض الشاشة داخل الجهاز.

وتمنح براءة الاختراع المسؤولين عن تقوية شاشات آيفون، الأذن لتطوير أنظمة للكشف التلقائي عن شقوق الشاشة والأضرار التي قد تحدث من طية اللوحة، من أجل جعل الشاشة تعمل وتقترح آبل الحصول على طبقة أرق من الزجاج في جميع أنحاء الجزء القابل للدحرجة من الجهاز.

هاتف قابل للف

وإذا كان هذه الشائعات صحيحة، فستنضم آبل إلى قائمة الشركات المصنعة الذين اكتشفوا جهازا قابلا للف،. والجدير بالذكر أن شركة سامسونج Samsung قدمت وثائق إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) للأجهزة القابلة للدوران حيث امتدت الشاشة من خلال الجزء العلوي من الجهاز، وكذلك جانب الجهاز.

آبل تحصل على براءة اختراع لهاتف قابل للف

وكانت كشفت بعض الشركات الصينية عن نماذج أولية للأجهزة القابلة للف من بينها TCL وموتورولا و LG مع قيام الأخيرة بإنتاج خططها ولكنها قررت فيما بعد التوقف عن صنع الهواتف الذكية مرة أخرى.

وتشير براءة الاختراع للهاتف القابل للف إلى أن شركة آبل تضع خططا لجهاز آيفون القابل للطي على الناسخ الخلفي في الوقت الحالي، ومع ذلك، يعتقد على نطاق واسع أن الشركة الأمريكية ستجلب في النهاية جهاز آيفون قابل للطي إلى السوق.

آبل تحصل على براءة اختراع لهاتف قابل للف
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