عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو متعرفهاش.. 5 طرق سريعة هتوصلك لتطبيقاتك المخفية على آيفون

هاتف آيفون
هاتف آيفون

تعد ميزة إخفاء التطبيقات على هواتف آيفون iPhone، ميزة مفيدة تستخدم للعديد من الأغراض، أولها، إنها طريقة رائعة لإبعاد تطبيقاتك الشخصية والمالية عن أعين المتطفلين، كما أنها مفيدة جدا للأشخاص الذين يرغبون في التخلص من إدمانهم على وسائل التواصل الاجتماعي ولكنهم أيضا لا يريدون إلغاء تثبيت جميع التطبيقات على هواتفهم.

كما يمكن أن يؤدي إخفاء التطبيق ما إلى ردعك عن فتحه باستمرار على هاتفك، بينما قد تعرف كيفية إخفاء أحد التطبيقات، من المهم أيضا أن تعرف كيفية البحث عنه وإظهاره، وفي هذه المقالة، سنوضح لك أفضل 5 طرق للعثور على التطبيقات المخفية على هواتف آيفون.

 

حيلة في هواتف آيفون لحظر المكالمات المزعجة وغير المرغوب فيها

لو نسيت باسورد آيفون.. ميزة عظيمة بـ iOS 17 هتساعدك تغيره

 

كيفية العثور على تطبيقات آيفون المخفية


الطريقة الأولى : قم بإجراء بحث باستخدام Spotlight :

يمكن لعلامة التبويب Spotlight على هواتف آيفون  الوصول إلى التطبيقات المخفية أيضا وإظهارها في نتائج البحث كلما طُلب ذلك، لإجراء بحث عن تطبيق على جهاز آيفون الخاص بك باستخدام Spotlight، كل ما عليك فعله هو التمرير لأسفل من منتصف الشاشة الرئيسية> ثم أدخل اسم التطبيق في شريط البحث، وسيعرض Spotlight التطبيق حتى إذا كان مخفيًا عن الشاشة الرئيسية.  

الطريقة الثانية: إعادة تعيين تخطيط الشاشة الرئيسية:

تؤدي استعادة الشاشة الرئيسية لهاتف آيفون وإعادتها إلى تنسيقها الأصلي إلى إظهار جميع التطبيقات التي قد تكون مخفية على جهازك إليك كيف يمكنك القيام بذلك: 

1: اذهب إلى الإعدادات وحدد عام.  

2: حدد "نقل أو إعادة تعيين آيفون".
3:  اضغط على "تخطيط الشاشة الرئيسية".

الطريقة الثالثة: إظهار الشاشة الرئيسية:

تمنحك هواتف آيفون أيضا خيارا لإخفاء الشاشة الرئيسية بالكامل، إذا لاحظت فقدان العديد من التطبيقات من جهازك، فربما تكون قد أخفيت الشاشة الرئيسية بأكملها عن طريق الخطأ، إليك كيفية إظهارها:

1: اضغط لفترة طويلة على أي مكان فارغ على الشاشة الرئيسية حتى تبدأ الرموز في الاهتزاز.

2: اضغط على علامات الحذف في الجزء السفلي من الشاشة.

3: تصفح الشاشات الرئيسية وابحث عن علامة اختيار أسفل بطاقة الشاشة.

4: إذا كانت الشاشة الرئيسية لا تحتوي على علامة اختيار على بطاقتها، فهذا يعني أنها مخفية، اضغط على الدائرة لإظهارها.  

5: حدد “تم”.

الطريقة الرابعة: قم بإلغاء إخفاء التطبيقات باستخدام مكتبة التطبيقات:

1: اذهب إلى الشاشة الرئيسية وانتقل إلى اليمين.  
2: ابحث عن التطبيق في شريط البحث، إذا كنت قد منعت التطبيق من الظهور في نتائج البحث، فابدأ وقم بتغيير هذا الإعداد.

3: بمجرد ظهور التطبيق في نتائج البحث، اضغط عليه لفترة طويلة واسحبه إلى اليسار، سيتم نقل التطبيق إلى الشاشة الرئيسية.  

4: اضبط موضع التطبيق على الشاشة الرئيسية بالضغط عليه وسحبه، انقر على “تم” بمجرد الانتهاء.

الطريقة الخامسة: باستخدم سيري:

إذا لم تتمكن من العثور على تطبيق مخفي على جهاز آيفون الخاص بك، يمكنك ببساطة أن تطلب من مساعد آبل الذكي المعروف باسم سيري Siri تشغيله من أجلك، كل ما تحتاجه هو قول “مرحبا سيري، قم بتشغيل [واذكر اسم التطبيق]” وسيفتح المساعد الصوتي التطبيق على جهاز آيفون الخاص بك.

آيفون تطبيقات آيفون إخفاء تطبيق إخفاء تطبيقات آيفون التطبيقات المخفية هواتف آيفون ميزة إخفاء التطبيقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

مفاجأة.. كولر يتمسك بـ نجم الأهلي ويرفض رحيله|تفاصيل

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

أودعوه القفص.. تأييد حبس لاعب كرة شهير بتهمة سرقة عقد زواج عرفي

موضوعات متعلقة

5 تطبيقات تشبه تويتر أحدثها ثريدز Threads.. تعرف عليها

هتخفى دردشاتك.. تعرف على أفضل مزايا الخصوصية في واتساب

5 نصائح مهمة لـ تحسين عمر بطارية هواتف شاومي

بسعر منافس.. أوبو تكتسح الأسواق بتشكيلة Reno الجديدة

وصفت زوكربيرج بالسحلية .. تعليق صادم من إيلون ماسك على تغريدة الحساب المزيف

لماذا يعد تطبيق ثريدز Threads أكبر تهديد لـ تويتر؟|القصة الكاملة

رغم تهديد تويتر.. زوكربيرج يتفاخر بعدد مشتركي ثريدز Threads الكاسح

يؤدي لحذف إنستجرام .. ميتا تصلح أكبر أخطاء ثريدز Threads لإرضاء مستخدميه

ترشيحاتنا

تغيير نظام ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 .. التعليم تكشف الحقيقة

ألفاظ خادشة للشرف وتحرش بفتاتين .. قرار رادع ضد شابين بالقاهرة

إجازة رأس السنة الهجرية.. كيفية إحيائها وهل صيامها يعدل 50 عاماً؟

بمكبر صوت.. كابتن طيار يفاجئ راكبة لبنانية بالزواج |ما الحكاية؟

كوكب الأرض يدخل زمنا جديدا بسبب الإنسان.. ما القصة؟

رئيس قضايا الدولة: تشكيل مركز الدراسات القضائية وتعيين مستشارة أمينا عاما مساعدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

100مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن فيلم باربى

جوزاها في الـ 16 قلب حياتها..أميرة أم البنات طالبة تجارة وأسطى تكييف بريمو

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

فيديو

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ