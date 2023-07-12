لو متعرفهاش.. 5 طرق سريعة هتوصلك لتطبيقاتك المخفية على آيفون

تعد ميزة إخفاء التطبيقات على هواتف آيفون iPhone، ميزة مفيدة تستخدم للعديد من الأغراض، أولها، إنها طريقة رائعة لإبعاد تطبيقاتك الشخصية والمالية عن أعين المتطفلين، كما أنها مفيدة جدا للأشخاص الذين يرغبون في التخلص من إدمانهم على وسائل التواصل الاجتماعي ولكنهم أيضا لا يريدون إلغاء تثبيت جميع التطبيقات على هواتفهم.

كما يمكن أن يؤدي إخفاء التطبيق ما إلى ردعك عن فتحه باستمرار على هاتفك، بينما قد تعرف كيفية إخفاء أحد التطبيقات، من المهم أيضا أن تعرف كيفية البحث عنه وإظهاره، وفي هذه المقالة، سنوضح لك أفضل 5 طرق للعثور على التطبيقات المخفية على هواتف آيفون.

كيفية العثور على تطبيقات آيفون المخفية



الطريقة الأولى : قم بإجراء بحث باستخدام Spotlight :

يمكن لعلامة التبويب Spotlight على هواتف آيفون الوصول إلى التطبيقات المخفية أيضا وإظهارها في نتائج البحث كلما طُلب ذلك، لإجراء بحث عن تطبيق على جهاز آيفون الخاص بك باستخدام Spotlight، كل ما عليك فعله هو التمرير لأسفل من منتصف الشاشة الرئيسية> ثم أدخل اسم التطبيق في شريط البحث، وسيعرض Spotlight التطبيق حتى إذا كان مخفيًا عن الشاشة الرئيسية.

الطريقة الثانية: إعادة تعيين تخطيط الشاشة الرئيسية:

تؤدي استعادة الشاشة الرئيسية لهاتف آيفون وإعادتها إلى تنسيقها الأصلي إلى إظهار جميع التطبيقات التي قد تكون مخفية على جهازك إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

1: اذهب إلى الإعدادات وحدد عام.

2: حدد "نقل أو إعادة تعيين آيفون".

3: اضغط على "تخطيط الشاشة الرئيسية".

الطريقة الثالثة: إظهار الشاشة الرئيسية:

تمنحك هواتف آيفون أيضا خيارا لإخفاء الشاشة الرئيسية بالكامل، إذا لاحظت فقدان العديد من التطبيقات من جهازك، فربما تكون قد أخفيت الشاشة الرئيسية بأكملها عن طريق الخطأ، إليك كيفية إظهارها:

1: اضغط لفترة طويلة على أي مكان فارغ على الشاشة الرئيسية حتى تبدأ الرموز في الاهتزاز.

2: اضغط على علامات الحذف في الجزء السفلي من الشاشة.

3: تصفح الشاشات الرئيسية وابحث عن علامة اختيار أسفل بطاقة الشاشة.

4: إذا كانت الشاشة الرئيسية لا تحتوي على علامة اختيار على بطاقتها، فهذا يعني أنها مخفية، اضغط على الدائرة لإظهارها.

5: حدد “تم”.

الطريقة الرابعة: قم بإلغاء إخفاء التطبيقات باستخدام مكتبة التطبيقات:

1: اذهب إلى الشاشة الرئيسية وانتقل إلى اليمين.

2: ابحث عن التطبيق في شريط البحث، إذا كنت قد منعت التطبيق من الظهور في نتائج البحث، فابدأ وقم بتغيير هذا الإعداد.

3: بمجرد ظهور التطبيق في نتائج البحث، اضغط عليه لفترة طويلة واسحبه إلى اليسار، سيتم نقل التطبيق إلى الشاشة الرئيسية.

4: اضبط موضع التطبيق على الشاشة الرئيسية بالضغط عليه وسحبه، انقر على “تم” بمجرد الانتهاء.

الطريقة الخامسة: باستخدم سيري:

إذا لم تتمكن من العثور على تطبيق مخفي على جهاز آيفون الخاص بك، يمكنك ببساطة أن تطلب من مساعد آبل الذكي المعروف باسم سيري Siri تشغيله من أجلك، كل ما تحتاجه هو قول “مرحبا سيري، قم بتشغيل [واذكر اسم التطبيق]” وسيفتح المساعد الصوتي التطبيق على جهاز آيفون الخاص بك.