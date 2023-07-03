حيلة في هواتف آيفون لحظر المكالمات المزعجة وغير المرغوب فيها

يتعرض الكثير من مستخدمي هواتف آيفون لمشكلة إزعاج المكالمات العشوائية سواء من المسوقين عبر الهاتف وشركات الإعلانات إلى الحيل الهاتفية المراوغة، وربما تلقينا جميعًا نصيبنا العادل من المكالمات غير المرغوب فيها، ونظرًا لأن المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها أصبحت شائعة بشكل متزايد فإنه يمكن التخلص منها.

وبحسب موقع Tom's Guide فإن هناك ميزة ضمن نظام التشغيل iOS في هواتف آيفون يمكنها إلغاء المكالمات من جميع الأرقام غير المعروفة، لذلك ، يجب أن تضع في اعتبارك أنه مع تمكين هذا الإعداد ، سيتم إسكات أي رقم غير موجود في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

وعند تفعيل الميزة سيتم إرسال المتصلين غير المعروفين إلى البريد الصوتي وعرضهم في قائمة المكالمات الأخيرة، وفي حالة إذا احتاج أحد أفراد العائلة الذي لديه رقم هاتف جديد إلى الاتصال بك ، فلا يزال بإمكانك العثور على تفاصيله إذا احتجت إلى ذلك.

وإذا سئمت من ظهور مكالمات غامضة وغير مرغوب فيها على هاتفك الآيفون، يمكنك اتباع هذه الخطوات للتخلص من المكالمات العشوائية والغير مرغوب فيها .

كيفية حظر المتصلين غير المرغوب فيها على هواتف آيفون



اذهب إلى الإعدادات ثم الهاتف

قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق إسكات المتصلين غير المعروفين.



قم بالتبديل إلى Silence Unknown Callers أو "إسكات المتصلين غير المعروفين"