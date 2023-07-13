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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعشاق آيفون.. كيفية تثبيت الإصدار التجريبي العام iOS 17 من آبل

iOS 17
iOS 17

أصدرت شركة آبل Apple، رسميا الإصدار التجريبي العام من نظام التشغيل iOS 17 ، وأصبح من من السهل على مستخدمي هواتف آيفون تثبيت المعاينة الجديدة على الأجهزة الخاصة بهم، والذي يمكنك من خلاله استكشاف الميزات الرئيسية والجديدة بواجهة المستخدم من آبل قبل أشهر من وصول الإصدار المستقر والنهائي في شهر سبتمبر المقبل.

متطلبات تثبيت الإصدار التجريبي من آبل iOS 17

للبدء بتثبيت الإصدار التجريبي، ستحتاج أولا إلى التأكد من أن هاتفك مؤهل للحصول على iOS 17، ولهذا تشمل متطلبات آبل أن يكون إصدار جهاز آيفون لعام 2018 أو أحدث على الأقل، بما في ذلك طرازات XR و XS والجيل الثاني من SE.

 

 

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هواتف آيفون المتوافقة مع الإصدار التجريبي العام من iOS 17

الإصدار التجريبي العام من آبل iOS 17، يأتي متوافقا مع هواتف آيفون التالية:

iPhone XR وXS وXS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro و11 Pro Max
iPhone SE
iPhone 12 mini وiPhone 12
iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max
iPhone 13 mini وiPhone 13
iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max
iPhone SE
iPhone 14 وiPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro M

كيفية تثبيت الإصدار التجريبي العام من iOS 17

تأكد من أنك قمت بالتحديث إلى إصدار آبل رقم iOS 16.4 أو أحدث، حيث ستحتاج إليه لمتابعة عملية التثبيت التجريبي العام. يمكنك الترقية إلى الإصدار التجريبي العام من iOS 17، وثبيته على جهاز آيفون الخاص بك بإتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الإعدادات Settings، على هاتفك الآيفون.
2. انقر على تبويب عام  General.
3. انقر على تحديث البرنامج Software Update، ستخبرك هذه الشاشة أيضًا بالإصدار الحالي الذي يستخدمه جهازك.
4. بمجرد أن تصبح جاهزا، ستحتاج إلى الاشتراك في برنامج Apple Beta Software مجانا، باستخدام متصفح الويب سفار Safari على جهاز آيفون الخاص بك.
5. قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل الرئيسي الذي تستخدمه على هاتفك وتسجيل هذا الجهاز في البرنامج.
6. اتبع المطالبات التالية، وتأكد من قراءة الاتفاقية عند ظهورها.
7. بعد ذلك، قم بزيارة تطبيق الإعدادات مرة أخرى والنقر على عام> ثم تحديث البرنامج> ثم تحديد عنصر يحمل الاسم تحديثات بيتا Beta Updates الذي يظهر أسفل خيار التحديثات التلقائية.
8. انقر على iOS 17 Public Beta من تلك الشاشة، ثم ارجع إلى شاشة واحدة وستحصل على عرض لتنزيل الإصدار التجريبي وتثبيته.

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