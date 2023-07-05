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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأسهل طريقة .. كيفية إزالة أي خلفية محرجة لصورك على آيفون

كيفية إزالة خلفية
كيفية إزالة خلفية صور هواتف آيفون

يسمح نظام التشغيل iOS لهواتف آيفون بإتاحة إزالة خلفية الصورة على الهواتف، حيث تعد معرفة كيفية إزالة خلفية الصورة أمرًا مفيدًا للغاية لبعض المستخدمين، خاصة هؤلاء الذين يريدون إزالتها بشدة نظرا لكونها قد تسبب حراجا لهم في بعض الأوقات. 

 

وتتيح لك ميزة iOS على الفور بعزل الصورة التي تريدها عن الخلفية المشتتة للانتباه، كما توفر لك تعيين موضوع صورتك على خلفية جديدة، حيث يتطلب ذلك اتباع بعض الإعدادات السهلة والتي تستغرق وقتا قصيرا وجهدا محدودا. 

 

وقد تعتقد أنك بحاجة إلى بعض من أفضل برامج تحرير الصور للقيام بذلك ، لكنك لا تحتاج إلى ذلك من الأساس، حيث يتمتع هاتفك الآيفون بطريقة سهلة لإزالة خلفية الصورة على الفور وحفظ صورتك الخالية من الخلفية كملف جديد. 

 

وتعد إحدى ميزات iOS 16  المهمة إزالة خلفية الصورة ولصقها في مكان ما ، مثل الملاحظات أو الرسائل، حيث أن هذه الطريقة تعد أفضل من منظور تحرير الصور ، حيث إنها تحفظ الصورة الجديدة تلقائيًا كملف ، مما يسمح لك ، على سبيل المثال ، بفتحها في أحد أفضل تطبيقات تحرير الصور ، أو النقل إلى جهاز كمبيوتر للتعديل عليهاهناك. 

 

وذكر موقع Tom's Guide الخطوات اللازمة لإزالة خلفية الصورة من على هواتف آيفون : 

 

  • افتح تطبيق iOS Files وابحث عن صورة.
  • اضغط مع الاستمرار على الصورة ثم حدد إجراءات سريعة عند ظهور القائمة.
  • حدد إزالة الخلفية، ثم انقر فوق إزالة الخلفية.
  • سترى ملفًا جديدًا يظهر بجوار الصورة الأصلية.
  • سيكون هذا الملف الجديد هو الصورة بدون خلفية.

 

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