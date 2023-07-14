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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حدث تليفونك فورا.. آبل تحذر من مشكلة خطيرة بـ آيفون

هاتف آيفون
هاتف آيفون

أصدرت شركة آبل Apple، تحذيرا عاجلا لمستخدمي أجهزة آيفون، للتحقق من هواتفهم الذكية على الفور وتنزيل تصحيح حيوي تم إصداره مؤخرا، وذلك بعد اكتشاف عيب يتم استغلاله بنشاط من قبل المحتالين عبر الإنترنت.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "express" البريطانية، طرحت آبل تحديث عاجلا كجزء من "الاستجابة الأمنية السريعة"، وهي خدمة جديدة تهدف إلى إصلاح مواطن الخلل الخطيرة في هواتف آيفون بسرعة أكبر من ذي قبل.

 

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آبل تصدر تحذيرا عاجلا لمستخدمي هواتف آيفون

ووفقا للتقرير، فأنه بمجرد تنزيل التحديث رقم iOS 16.5.1 (c) وتثبيته، سيتم حماية جهاز آيفون الخاص بك، من أي هجمات ألكترونية خطيرة، وهذا هو سبب إصدار آبل تحذيرا عاجلا وحث المستخدمين على فحص أجهزتهم في أسرع وقت ممكن، لا تحتاج حتى إلى الانتظار للاتصال بشبكة Wi-Fi مع التحديث الذي يبلغ حجمه 2.8 ميجابايت فقط والذي يمكن تنزيله بسهولة عبر شبكة الهاتف المحمول على جوالك.

وكما توضح آبل في تحذيرها الأمني، أن الاستجابات الأمنية السريعة توفر "تحسينات أمنية مهمة بين تحديثات البرامج" على سبيل المثال، تحسينات لمتصفح الويب سفاري Safari، أو WebKit framework stack أو مكتبات النظام الأخرى، ويمكن أيضا استخدامها للتخفيف من بعض مشكلات الأمان بسرعة أكبر، مثل مشكلات ربما قد تم استغلالها أو تم الإبلاغ عن وجودها في السابق".

وبالنسبة لأولئك غير المدركين، فإن الاستجابات الأمنية السريعة أو Rapid Security Respes هي نوع جديد من إصدارات البرامج لأجهزة آيفون وآيباد وMac. لقد تم تصميمها بواسطة آبل لتسريع إصدار ترقيات أمنية مهمة بين الأجهزة العاملة بنظام التشغيل iOS،

وللتأكد من تحديث هاتف آيفون الخاص بك بالكامل، ما عليك سوى التوجه إلى تطبيق الإعدادات Settings على هاتفك>ثم النقر على خيار عام General >ثم تحديث النظام Software Update، هنا سيظهر لك ما إذا كان يلزم تثبيت أي تحديثات جديدة.

وكانت آبل قد أصدرت هذا التصحيح الأخير في وقت سابق من هذا الأسبوع ولكن بعد ذلك قامت بسحبه بعد أن لاحظ بعض المستخدمين أنه كان يقوم يتعطيل مواقع الويب عند التصفح في سفاري Safari، لذلك قامت شركة التكنولوجيا الأمريكية، بإصلاح هذه المشكلة مع توصية جميع المستخدمين بتثبيت التحديث الجديد الذي يحمل رقم الإصدار 16.5.1 (c) في أقرب وقت ممكن.

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