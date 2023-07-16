صلاح حليمة: مصر لها دور محوري مع القارة الأفريقية

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الافريقية، أن علاقة مصر مع القارة الأفريقية، لها أهمية خاصة لدى القيادة السياسية، مشيرا إلى أن تلك العلاقات لها خصوصية كبيرة.

وقال صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن مصر كان لها دور محوري مع القارة الأفريقية، خاصة في دعم حركات القارة للتحرر من الإستعمار بفترة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

القضايا والأزمات التي تواجه القارة الأفريقية.

وتابع أن العلاقة الأن بين مصر والقارة الأفريقية تشعبت لتشمل العديد من المجالات، مؤكدا ان مصر لها دور محوري خاصة في القضايا والأزمات التي تواجه القارة الأفريقية.