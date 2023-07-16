ساعة سمارت شاومي الجديدة..توأم Apple Watch وبسعر أرخص بكثير

كشفت شركة شاومي الصينية الرائدة الشهر الماضي، عن ساعتها الذكية Redmi Watch 3 Active للسوق العالمية من خلال إعلان تشويقي والآن، انطلقت الساعة الذكية في السوق الأوروبي.

مواصفات Redmi Watch 3 Active

تتميز الساعة الذكية Redmi Watch 3 Active بشاشة AMOLED بقياس 1.83 بوصة، مما يجعلها أكبر قليلاً مقارنةً بـ Redmi Watch 3 التي تم إطلاقها عالميًا في مارس. وتتميز الساعة 3 Active بمجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك المكالمات عبر تقنية البلوتوث، ومتابعة مستمرة لنسبة الأكسجين في الدم، ومتابعة معدل ضربات القلب، ومتابعة النوم، وأكثر من 100 وضع رياضي.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الساعة الذكية Redmi Watch 3 Active وظائف صحة المرأة، وتوفر ميزات محددة مصممة خصيصًا لصحة المرأة. من الناحية البرمجية، تدعم الساعة 3 Active أكثر من 200 واجهة ساعة شخصية، مما يتيح للمستخدمين تخصيص ساعتهم الذكية لتتناسب مع أسلوبهم وتفضيلاتهم.

علاوة على ذلك، تم تجهيز الساعة 3 Active بميزة مقاومة الماء 5ATM، مما يضمن استخدامها تحت الماء دون قلق.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين ارتداء الساعة الذكية أثناء السباحة أو الأنشطة الأخرى المرتبطة بالماء.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، تعمل الساعة 3 Active بشكل جيد. مع الاستخدام العادي، يمكن أن تستمر البطارية حتى 12 يومًا، ما يوفر استخدامًا ممتدًا دون الحاجة إلى شحن متكرر. حتى مع الاستخدام الشديد، يمكن للساعة الذكية أن توفر ما يصل إلى 8 أيام من الاستخدام بعد شحنها بالكامل.

الأسعار والتوافر

تتوفر حاليًا الساعة الذكية Redmi Watch 3 Active في ألمانيا بسعر 39.99 يورو، ما يوفر للعملاء صفقة تنافسية. بالمقارنة، يطلب موقع أمازون 49 يورو لنفس النموذج في ألمانيا وإسبانيا. وهذا يشير إلى أن الساعة الذكية يتم إطلاقها تدريجيًا في أسواق أوروبية أخرى أيضًا، ما يوسع توافرها لجمهور أكبر.