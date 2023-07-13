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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ضربة لـ ChatGPT.. إيلون ماسك يكشف عن شركته الجديدة في الذكاء الاصطناعي

ضربة لـ ChatGPT..إيلون
ضربة لـ ChatGPT..إيلون ماسك يكشف عن شركته الجديدة في الذكاء

أعلن إيلون ماسك يوم الأربعاء عن تأسيس شركة جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي، بعد شهور من التلميحات بخطط لبناء منافس لـ ChatGPT.

أطلقت الشركة التي تحمل اسم xAI  موقعًا وفريقًا مؤلفًا من عشرة موظفين. سيتم قيادة الشركة الجديدة من قبل ماسك، وفقًا للموقع، و"ستعمل عن كثب مع X (تويتر) وتسلا وشركات أخرى لتحقيق تقدم نحو مهمتنا".

تقول الصفحة الرئيسية لموقع الشركة: "هدف xAI هو فهم الطبيعة الحقيقية للكون"، مما يعكس اللغة التي استخدمها ماسك من قبل لوصف طموحاته في مجال الذكاء الاصطناعي.

كان ماسك مؤيدًا مبكرًا لشركة OpenAI التي قامت بإنشاء ChatGPT، لكنه انتقد الشركة في وقت لاحق لإدخالها حواجز تهدف إلى منع الدردشة الفيروسية من إطلاق استجابات متحيزة أو جنسانية.

وفي ديسمبر، تغريد ماسك ردًا على مستخدم تويتر سأل الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI إذا كان من الممكن "إيقاف الإعدادات المتحركة" في ChatGPT قائلاً: "خطر تدريب الذكاء الاصطناعي على أن يكون منتبهًا - بعبارة أخرى، الكذب - قاتل".

في مقابلة مع مضيف فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون في أبريل، تلمح ماسك إلى خططه لمشروع الذكاء الاصطناعي الجديد. "سنبدأ شيئًا أسميه TruthGPT"، قال، وصفه بأنه "أقصى درجات البحث عن الحقيقة" و "يهتم بفهم الكون".

تأتي إعلان ماسك عن الشركة الجديدة بعد شهور من تحذيره في مقابلة بأنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتسبب في "تدمير الحضارة" وانضمامه إلى قادة التكنولوجيا الآخرين في دعوة لوقف سباق الذكاء الاصطناعي "خارج السيطرة".

ولم تتوافر الكثير من التفاصيل الأخرى عن مهمة الشركة على الفور، ولكن يشير الموقع إلى أنها تعمل على التوظيف. وفي الوقت الحالي، يبدو أن جميع الموظفين الذين تم عرضهم على الموقع هم رجالعالم.

يأتي إعلان ماسك عن مغامرته الجديدة في وقت حرج بالنسبة له. فتويتر، الشركة التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر، تواجه الآن مستقبلًا غير مؤكد بعد إطلاق تطبيق Threads من شركة ميتا الرائدة في مجال التواصل الاجتماعي. حيث تخطى عدد المستخدمين المسجلين في التطبيق 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع. وفي الوقت نفسه، كان هناك تقارير متعددة تشير إلى انخفاض استخدام تويتر.

ويأتي هذا الاضطراب في تويتر بعد شهور من عزل ماسك لبعض المستخدمين والمعلنين من خلال تقليص عدد الموظفين، ودفع السياسات المثيرة للجدل وإطلاق عدد من التصريحات الحادة.

بالإضافة إلى تويتر، يدير ماسك عددًا من الشركات الأخرى، بما في ذلك تسلا وسبيس إكس ونيورالينك وغيرها.

ماسك إيلون ماسك الذكاء الاصطناعي ChatGPT xAI

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