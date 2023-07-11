أسطورة رينو من Oppo تسجل أعلى مبيعات

أصبحت Oppo واحدة من أكبر مصنعي الهواتف الذكية في العالم وقد أطلقت العديد من السلسلات الشهيرة التي تستهدف فئات الأسعار المتعددة.

ومن بين هذه السلسلات، أصبحت سلسلة Reno شهيرة جدًا عبر العالم، حيث تقول الشركة إنه تم بيع ما يقرب من 100 مليون هاتف Reno حتى الآن.

مبيعات هواتف Oppo Reno تكسر حاجز ال 100 مليون وحدة

شاركت الشركة التقنية الصينية إعلانًا جديدًا على حسابها الرسمي لتويتر Oppo India، حيث زعمت أن هواتف Oppo Reno التي تم بيعها حتى الآن تقترب من 100 مليون وحدة.

ولتحديد الأمر بشكل أكبر، أضافت الشركة أن أكثر من 67 مليون مستخدم حول العالم قاموا بإنشاء أكثر من 2 مليون صورة بورتريه باستخدام هواتف سلسلة Reno.

وعلى الرغم من أن سلسلة هواتف Oppo Reno تم إطلاقها كسلسلة تشمل كل من الطرازات المتوسطة والرائدة، إلا أن هذه الطرازات تركز بشكل خاص على التصوير الفوتوغرافي.

وقد وصلت الطرازات الأولية مع تكبير بنسبة 10 مرات، وتركز الإصدارات الحديثة على التصوير الفوتوغرافي للبورتريه.

وفي الإعلان التشويقي، تقول Oppo "لقد ألهمت سلسلة Reno المذهلة ورفعت التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف الذكية إلى مستويات لم يسبق لها مثيل".

ويأتي هذا الإعلان بشكل ملحوظ بعد أن أعلنت العلامة التجارية عن أحدث سلسلة هواتف Reno 10 الجديدة في الهند أمس (10 يوليو 2023)، وهي أحدث إضافة إلى سلسلة Reno.

وتشمل الطرازات الجديدة Reno 10 و Reno 10 Pro و Reno 10 Pro+.