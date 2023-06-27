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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

غلب iPhone في الكاميرا.. مفاجأة العيد من العيار الثقيل لعشاق هواتف Oppo

غلب iPhone في الكاميرا..مفاجأة
غلب iPhone في الكاميرا..مفاجأة العيد من العيار

تم التوقيع على اتفاقية بين أوبو Oppo، العلامة التجارية الصينية الشهيرة، وعارضة الأزياء العالمية Maye Musk، والدة أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك. ستكون ماي ماسك وجه العلامة التجارية لهاتف Oppo Find X6 Pro "الفلاجشيب" الرائد الذي يتميز بأعلى جودة كاميرا صمدت أمام أفضل الهواتف التي تم إطلاقها حديثا. 

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني   ستظهر ماي ماسك في الإعلانات التجارية والفعاليات الأخرى للترويج للهاتف الرائد. يأتي هاتف Oppo Find X6 Pro مع إعداد كاميرا قوي. وبالفعل، يتم تسويقه على أنه أفضل هاتف ذكي للتصوير في العالم. وتم تسريب بعض الصور من جلسة التصوير الرسمية للهاتف عبر YouTube. وظهرت ماي ماسك في الإعلان وهي تحمل طائرة لعبة وتتحدث عن طفولتها. كما تشير إلى كيف أن طفولتها كانت مليئة بالمغامرات وأن أولادها الثلاثة ورثوا ذلك منها.

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لم يتم إصدار الإعلان بشكل رسمي من قبل Oppo حتى الآن، ولكنه يعتبر تدخلاً مثيراً وحاد في السوق من قبل ماي ماسك الكبيرة في السن. 

.غلب iPhone في الكاميرا..مفاجأة العيد من العيار الثقيل لعشاق هواتف Oppo

وسيستفيد Oppo من شعبية ماسك كأداة ترويجية فعالة، فماي ماسك هي رمز بحد ذاتها، لكن هذا تم تعزيزه بشكل كبير بفضل ابنها الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك. وقد كان لديها مهنة نمذجة مشهورة لمعظم فترة 5 عقود ولون الهاتف Find X6 Pro البني الذي رصدته ماي يعزز مظهر العارضة العالمية في فستان باللون المارون.

تم الكشف عن هاتف Oppo Find X6 Pro في الصين في مارس 2023 ويأتي بقائمة مواصفات مثيرة للإعجاب. ويتميز الهاتف الرائد من Oppo بإعداد الكاميرا الرائع. وقد اعترفت DXOMARK بأنه هو أفضل هاتف ذكي للتصوير في العالم بإجمالي درجة كاميرا تبلغ 153 نقطة. وكان في المرتبة الأولى أمام iPhone 14 Pro Max و Google Pixel 7 Pro. ويحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع نظام التثبيت البصري OIS، وعدسة عريضة ultrawide بزاوية 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل. كما يأتي بشاشة نوع AMOLED بحجم 6.82 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز.

OPPO أوبو Maye Musk Oppo Find X6 Pro الفلاجشيب iPhone iPhone 14 Pro Max Google Pixel 7 Pro

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