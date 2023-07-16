الكويت تخطط لإنشاء صندوق سيادي جديد لتطوير اقتصادها وجذب استثمارات ضخمة

تعتزم الكويت إنشاء صندوق سيادي جديد لتطوير اقتصادها المحلي وقيادة المشاريع الضخمة وجذب الأموال من المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص، بحسب خطة حكومية اطلعت عليها رويترز يوم الأحد.

وتقول الوثيقة إن الحكومة كلفت وزارة المالية وهيئة الاستثمار الكويتية (KIA) بدراسة خطط الصندوق المقترح ، الذي يطلق عليه كلمة سيادية بالعربية.

ولم يكن هناك ما يشير إلى قيمة الأموال التي ستسيطر عليها Ciyada أو أي مشاريع محددة ستساعد في تمويلها.

وتقول الوثيقة إن صندوق سيادة للتنمية سيستخدم لقيادة الاستثمارات المحلية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الكويتي.

تسيطر الهيئة العامة للاستثمار ، التي تمتلك بالفعل أكثر من 800 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة وفقًا لتتبع صناديق الثروة السيادية Global SWF ، على مكتب الاستثمار الكويتي ، الذي يدير صندوق الاحتياطي العام (GRF) وصندوق الأجيال القادمة (FGF).

يعمل صندوق جي آر إف بصفته أمين الخزانة الرئيسي للحكومة بينما يستثمر صندوق جي إف جي إيرادات الدولة في الخارج.

وجاء في الوثيقة أن سيادا ستسرع من النمو الاقتصادي للكويت ، وتعزز التحول والتقدم في مختلف مجالات التنمية ، من خلال التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ مشاريع التنمية الكبرى.

كما يدير آخرون في المنطقة المليارات من خلال صناديق الثروة السيادية. أبو ظبي على سبيل المثال في عام 2002 أنشأت شركة مبادلة للتنمية لتنويع اقتصاد الإمارة وتسريع التنمية. في عام 2016 ، اندمجت مبادلة مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية لتشكيل شركة مبادلة للاستثمار.

صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية هو حجر الزاوية في رؤية الأمير محمد بن سلمان 2030 التي تسعى إلى المساعدة في فطم الاقتصاد عن اعتماده على عائدات النفط.