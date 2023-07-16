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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تعرف على فوائد وأضرار تناول الأطفال للعنب

العنب
العنب

يعد العنب  واحد من أغنى الفواكه بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وهو سهل الأكل والتناول وله ألوان جذابة إلى جانب فوائده المتعددة للأطفال ،العنب غني بالعناصر والفيتامينات مثل فيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين ب، كما أنه يحتوي على العديد من المعادن مثل الحديد والبوتاسيوم والماغنيسيوم والنحاس وفقاً لموقع healthdirect .

نرصد في هذا التقرير فوائد العنب وأضرار الإفراط في تناول للأطفال.

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فوائد تناول العنب للاطفال:
- من أهم فوائد العنب للأطفال أنه سهل الهضم حتى للرضع، كما أنه غذاء مثالي لهؤلاء الأطفال الذين يعانون من سوء وعسر الهضم.

- الحرص على تناول العنب لأنه يعمل على حماية الطفل من الأمراض عندما يكبر، مثل أمراض القلب والسرطان والربو وغيرها.

يساعد على تحسين صحة الهضم لأن العنب غني بالألياف التي تعمل على سرعة إخراج الفضلات من الأمعاء؛ ويمنح الطفل صحة كبيرة للجهاز الهضمي.

يعمل على تحسين الحموضة في الدم والعنب غني بالبوتاسيوم والماغنيسيوم، وهي عناصر معدنية ضرورية للجسم من أجل معادلة الحموضة في الدم، أو تقليل تراكم الغازات في الجهاز التنفسي،

العنب يحمي الطفل من فقر الدم ويحتوي العنب على عنصر الحديد وهو معدن مفيد لتمثيل الهيموجلوبين في الدم والوقاية من فقر الدم (الأنيميا)،

كما أنه يحتوي على فيتامين ج الذي يساعد في زيادة تمثيل الحديد النباتي في الدم، كما يحتوي العنب أيضاً على مجموعة من فيتامينات ب المهمة لتكوين الدم.

 

اضرار الإفراط في تناول العنب للطفل :

الإفراط في تناول العنب يتسبب بردود فعل تحسسيه للبعض، وتتجسد على هيئة بقع حمراء على البشرة، أو صعوبة واضطرابات في التنفس
يحتوي العنب على نسب جيدة من فيتامين ك، وهذه المواد قد ترفع درجة سيولة الدم، مما قد يشكل خطورة على صحة الطفل المريض الذين يتناول من الأصل أدوية.
تناول العنب بإفراط قد يلحق الضرر بالكلى في حالات معينة، والإفراط في تناول مصادر البوتاسيوم قد يتسبب في مضاعفات صحية للمصابين من الأصل بمشكلات في الكلي.
أحد أضرار العنب المحتملة، تتمثل في تناول الطفل لأحد حباته، ما قد يسبب الاختناق للأطفال، خاصة عند تناوله من قبل أطفال لم يبلغوا عمر 5 أشهر، وترتفع درجة الخطورة عند إطعام العنب لأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 - 12 شهرًا.
قد يتسبب محتوى العنب من الألياف باضطرابات هضمية كالإٍسهال، عند تناوله بإفراط، أو عند تناوله من قبل أطفال مصابين بمتلازمة القولون العصبي.
يمكن لبذور العنب الموجودة داخل الثمار أن تتسبب في مشكلات أخرى في القناة الهضمية، مثل التهاب الزائدة الدودية، وآلام حادة في البطن.

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