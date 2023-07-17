أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين 17-7-2023

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تباينا خلال شهر يوليو الجاري.

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر،اليوم الاثنين 17 يوليو 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:



سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 38800جنيه للطن.



بلغ سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 38200جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 37500جنيه للطن.



سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 37000جنيه للطن



سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين 36500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين نحو 37000جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 37800جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين نحو 37000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين نحو 36800جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 37100جنيه للطن الواحد.



بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين نحو 37000جنيه للطن الواحد.





أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:

تراجعت أسعار الاسمنت في بعض المصانع بقيمة تتراوح ما بين 30 الي 50 جنيها في الطن الواحد.



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1750جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1700جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الاثنين نحو 1705جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة المعلم اليوم الاثنين نحو 1683 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الاثنين نحو 1680 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة جنوب الوادي اليوم الاثنين نحو 1710جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين نحو 1690جنيه للطن.



بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين نحو 1710جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين نحو 1800جنيها للطن.



وبلغ سعر أسمنت السهم اليوم الإثنين نحو 1680جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

