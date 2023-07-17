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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نمو اقتصاد الصين 6.3% في الربع الثاني 2023

نمو الاقتصاد
نمو الاقتصاد

نما اقتصاد دولة الصين في الربع الثاني من العام 2023 بـ 6.3% مقابل توقعات عند 7.3%، بحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية” اليوم.

وبحسب التقرير فأنه على أساس ربعي، فقد سجل الاقتصاد الصيني نمواً بـ 0.8% في الربع الثاني متباطئ من مستويات 2.2%، ولكنه جاء أفضل من التوقعات التي كان تشير إلى نمو بـ 0.5%.

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وأشار المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، فو لينغوي، إلى أن الصين تواجه بيئة جيوسياسية واقتصادية دولية معقدة، كما قال إن الصين لا يزال بإمكانها تحقيق مستهدف النمو للعام بأكمله، حيث حددت بكين في مارس مستهدفاً للنمو بنسبة 5% تقريبًا لعام 2023.

مبيعات التجزئة 

وارتفعت مبيعات التجزئة لشهر يونيو بنسبة 3.1%، وهي أقل بقليل من التوقعات البالغة 3.2%، إذ ارتفعت مبيعات المطاعم والرياضة والترفيه إلى جانب الكحول والتبغ أكثر من غيرها.

وشهدت السيارات والمنتجات المكتبية والسلع ذات الاستخدام اليومي انخفاضًا في المبيعات في يونيو عن العام الماضي، ونمت مبيعات البضائع المادية عبر الإنترنت بنسبة 6.7% في يونيو مقارنة بالعام الماضي.

وارتفع الإنتاج الصناعي لشهر يونيو بنسبة 4.4% عن العام الماضي، وهو أفضل من التوقعات البالغة 2.7%.

الاستثمار 

هذا وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة للنصف الأول من العام بنسبة 3.8%، وهو أفضل من المتوقع بنسبة 3.5% ضمن الاستثمار في الأصول الثابتة، انخفض ذلك في العقارات بشكل أكبر على أساس سنوي في يونيو مما كان عليه في مايو.

وبحسب التقرير أيضا فقد نما الاستثمار في التصنيع بوتيرة ثابتة، بينما تباطأ النمو في الاستثمار في البنية التحتية.

الصين اقتصاد الصين أساس ربعي الاقتصاد الصيني المكتب الوطني للإحصاء

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