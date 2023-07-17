عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صحف الكويت تبرز تأكيد السيسي استعداد مصر لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

اهتمت الصحف الكويتية بحديث الرئيس السيسي في قمة النيباد، وصدّرت صحيفتان كويتيتان صباح اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعداد مصر للعمل بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم، ودفع معدلات التنمية في الدول، بما يسهم في رفع مستوى معيشة شعوبها.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية - تحت عنوان "السيسي يؤكد تعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم ودفع معدلات التنمية"- أن ذلك جاء خلال كلمة الرئيس السيسي أمس في البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الأفريقي الإنمائية (النيباد) في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة 2063، وذلك أمام الجلسة المغلقة لقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي حول «خطط التكامل القاري».

وتابعت الصحيفة، أن الرئيس السيسي أكد أهمية استمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية، بما في ذلك المشروعات ذات الأهمية، ومنها مشروع الربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا والطريق البري الرابط بين القاهرة وكيب تاون.

أوضحت صحيفة "الرأي" الكويتية -تحت عنوان “السيسي في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي: نسعى إلى تحقيق 5 أهداف خلال قيادة ”النيباد""- أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر وضعت أمام أعينها أهدافا مُحددة خلال رئاستها لوكالة الاتحاد الأفريقي الإنمائية “النيباد”، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة، وهي الأولويات التي سيتم العمل على تنفيذها عبر التنسيق مع سكرتارية الوكالة.

مصر تتولى رئاسة هذا الكيان

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي، أكد أيضا أن “مصر تتولى رئاسة هذا الكيان، في ظروف بالغة الدقة، تتزامن مع تغيرات ملموسة على المستويين الدولي والإقليمي، وعلى الأصعدة السياسية والاقتصادية، وبما بات يتطلب تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات التي تواجه شعوبنا، وتؤثر على قدرتنا على الاستمرار في المسار التنموي لدولنا الأفريقية”.

النيباد السيسي الرئيس السيسي التكامل الاقتصادي مصر الصحف الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

900 جنيه|الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

5 سيارات يابانية "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

مصر والتنمية الإفريقية.. مقتطفات من مقالات كبار كُتَّاب الصحف المصرية

الطماطم تبدأ من 2.75 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة

بسبب الانفجار.. تعرض جزء من جسر شبه جزيرة القرم لأضرار وهبوط

أحمد أمين أوفا يكشف عن مفاوضات الزمالك لضمه من إنبي

مفاجأة.. روسيا تعاني نقصًا في الرادارات القادرة على اكتشاف مدفعية أوكرانيا

لماذا جُعلت الهجرة النبوية بداية التقويم الإسلامي؟ .. لسببين يغفل عنهما الكثير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

بدأت في المستشفى.. قصة حب بسمة وسعيد تتحدى الشلل النصفي ونزيف المخ

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

مفاجأة صادمة.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ