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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

100 يوم صحة بالغربية تقدم 277 ألفا و601 خدمة طبية للمواطنين

قوافل طبية بالغريية
قوافل طبية بالغريية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة التي تنفذها مديرية الصحة داخل قرى ومدن المحافظة، قدمت خدماتها منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم، 277 ألف 601 خدمة طبية لمواطني المحافظة.

وأوضح أن الأطقم الطبية قدمت خدماتها اليوم لعدد 18 ألف و584 من خلال 165 فريق من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات "فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة".

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وأشار المحافظ إلى أن المبادرة شملت أيضاً تنفيذ عدة فعاليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 5213 منتفع من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

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من جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بلغ 5863 منتفعا، بينما استفادت 6437 سيدة من مبادرة صحة المرأة.

وأضاف أن سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات قدمت الخدمات الطبية لعدد 682 حالة والعلاج لعدد 674 منهم إلى جانب فحص 96 طفل من حديثي الولادة بمبادرة السمعيات، كما تم فحص 433 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 4112 منتفعة فضلاً عن تقديم الخدمات لعدد  110 مواطن ضمن مبادرة كبار السن و262 منتفع ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.

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