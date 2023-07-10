طنطا تحصد المركز الثاني على مستوى الجامعات في محو الأمية

تحدث الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن حصول الجامعة المركز الثاني على مستوى الجامعات في "محو الأمية".

وأضاف محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن جامعة طنطا لها دور مجتمعي مهم جدا وتلعب دورا كبير كاستشاري للمجتمع المدني، وفى نفس الوقت كداعم لأبنائها الطلاب فى كل بقاع مصر المنتشر بها أكثر من 27 جامعة حكومية، موضحا أن الجامعة تلعب دورا كبيرا فى الصحة والتعليم ودعم مبادرة حياة كريمة أو المشروع القومي لمحو الأمية.

وتابع محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن المشروع القومي لمحو الامية مشروع جاء بمبادرة رئاسية منذ سنوات قليلة، لافتا إلى أن هذا المشروع يتقدم بشكل كبير جدا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، والجامعات تلعب دورا كبيرا جدا فى هذا الإطار، من خلال مشاركة الطلاب فى محو أمية المواطنين المصريين الذين لم يتلقوا قدرا من التعليم لمحو هذه الامية خلال سنوات حياتهم السابقة.