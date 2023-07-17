محمد عبد العظيم عن زوجته: هي التعويض بالنسبة لي.. وكلمة ضلالي أزعجتني

قال الفنان محمد عبد العظيم، إن قصة حبه لزوجته بدأت من الأوبرا، موضحا "إنسانة بسيطة من أسرة بسيطة و مكافحة".

وأشار "عبد العظيم"، خلال لقائه ببرنامج " الستات" المذاع على قناة "النهار"، إلى أن زوجته هادئة الطبع و منظمة و هذا ما لفت انتباهه لحبها، مؤكدا أنها التعويض بالنسبة له.

وأضاف"عبد العظيم"، أنه لم يندم على العلاقة الفاشلة السابقة التي مر بها قبل أن يلتقي بزوجته، معقبا عن حبيبته السابقة "شفتها في مواصلة عامة و بقت نموذج اللي مفروض تكون عليه".

وأشار، إلى أنه شعر بأن الله نجده، مضيفا "مكنش عندي شك بأن ربنا هيكرمني و هبقى نجم حتى لو عديت الـ50".

كلمة ضلالي أزعجتني

وتابع، أنه كان ينزعج من كلمة "ضلالي" التي كان يُنادى بها بعد دوره في مسلسل بـ "100 وش"، خاتما بأنه حريص على مشاعر الناس و يخشى الله، " بترجم الشخصيات اللي رافضها في الواقع من خلال التمثيل".