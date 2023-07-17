عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحب العمل من طفولتي.. محمد عبد العظيم: مرتبي كان 50 قرشا يوميا

محمد عبد العظيم
محمد عبد العظيم

أكد الفنان محمد عبد العظيم، على حبه للتمثيل من صغر سنه، قائلا: "من وأنا طفل كنت بحلم أكون ممثل"، مكملا "كنت فاهم أن الممثل يقدر يبقى كل حاجة".

وأضاف محمد عبد العظيم، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أنه في المدرسة الثانوية أُتيحت له هذه الفرصة عند قدوم أحد المخرجين للمدرسة ونجاحه في الاختبار، معلقا "كنت بطل المسرحية و مساعد المخرج".

وأوضح أنه يحب العمل منذ إن كان طفل، منوها بأنه عمل بمصنع نسيج وهو بعمر الـ11 عاما، مضيفا "كنت بشتغل 12 ساعة ومرتبي كان 50 قرشا يوميا".

كنت عامل بنا و بقبض 5 جنيه

وأشار إلى أنه عمل كـ مساعد بنا بالإعدادية، ومرتبه كان 5 جنيهات يوميا حتى وصل 20 جنيها، متابعا "كنت بشتغل الصبح وأحضر بروفات بليل". 
 

 

محمد عبد العظيم ممثل مصنع نسيج مساعد بنا أخبار الفنان محمد عبد العظيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

الأهلي يتقدم بطلب عاجل لاتحاد الكرة قبل مباراة تسليم درع الدوري.. تفاصيل

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يكسر الجليد مع نتنياهو ويدعوه لزيارة واشنطن

الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

خبير اقتصادي: الجهاز المصرفي في مصر تجاوز الأزمات ببراعة

غير متوقع.. الكشف عن أكبر تهديد لوجود البشرية

مارسيلو المصري| تعرف على لاعب بالدرجة الثانية تلقى عرضين من أوروبا

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 .. هل تعلنها التعليم الأسبوع القادم؟|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالقشطة.. بمذاق لا يقاوم

لهذا السبب.. المياه تتحول إلى اللون الأحمر على سواحل الدنمارك

سعر عقد ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

شاهد.. موقف خطير يجمع بين أسد بحر ومدربته في إسبانيا

فيديو

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

4 أعوام على وفاته.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدخل عالم الفن.. فيديوجراف

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ