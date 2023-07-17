بحب العمل من طفولتي.. محمد عبد العظيم: مرتبي كان 50 قرشا يوميا

أكد الفنان محمد عبد العظيم، على حبه للتمثيل من صغر سنه، قائلا: "من وأنا طفل كنت بحلم أكون ممثل"، مكملا "كنت فاهم أن الممثل يقدر يبقى كل حاجة".

وأضاف محمد عبد العظيم، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أنه في المدرسة الثانوية أُتيحت له هذه الفرصة عند قدوم أحد المخرجين للمدرسة ونجاحه في الاختبار، معلقا "كنت بطل المسرحية و مساعد المخرج".

وأوضح أنه يحب العمل منذ إن كان طفل، منوها بأنه عمل بمصنع نسيج وهو بعمر الـ11 عاما، مضيفا "كنت بشتغل 12 ساعة ومرتبي كان 50 قرشا يوميا".

كنت عامل بنا و بقبض 5 جنيه

وأشار إلى أنه عمل كـ مساعد بنا بالإعدادية، ومرتبه كان 5 جنيهات يوميا حتى وصل 20 جنيها، متابعا "كنت بشتغل الصبح وأحضر بروفات بليل".

