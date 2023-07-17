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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيشيل شيلة كبيرة.. محمد عبد العظيم يكشف سبب تشجيعه الزمالك

محمد عبد العظيم
محمد عبد العظيم

حل الفنان  محمد عبد العظيم، ضيف على برنامج "الستات" وكشف تفاصيل عن أعماله وحياته الفنية.

وقال محمد عبد العظيم، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، إن منشوره الأخير على السوشيال ميديا بشأن مدرب الزمالك وتشكيله للفرق، "كتبت أن الزمالك هيشيل شيلة كبيرة".

وأوضح محمد عبد العظيم، أنه تعجب بعد تشكيل الفرق، "قولت الليلة دي شكلها حمرا".

بتفرج على الكرة للمتعة مش عشان أوجع قلبي

ونوه بأنه كان غير كروي وتشجيعه لنادي الزمالك جاء صدفة، مشيرا إلى أنه في الإعدادية أراد أن يذهب لمشاهدة تدريبات النادي الأهلي و لكن تم منعه هو صديقه من الدخول، مما دفعه للذهاب لنادي الزمالك.

و تابع أنه غير متعصب في الكرة، معقبا: "بتفرج على الكرة للمتعة مش عشان أوجع قلبي".  

محمد عبد العظيم مدرب الزمالك الزمالك نادي الزمالك النادي الأهلي

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