اكتشاف مذهل..طلاء حوائط جديد يخفض حرارة المنزل 8 درجات نهاراً و19 درجة ليلاً

لمواجهة تغيير المناخ والارتفاع الشديد في درجة حرارة الارض، ويقلل نسبة استهلاك الكهرباء، كشف مجموعة من العلماء الفرنسيين عن طلاء جديد للمباني يساهم في خفض درجة الحرارة في النهار 9 درجات، وفي الليل 19 درجة مئوية.ويقلل من استهلاك الكهرباء ..

وقال شيلوا رون، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة بوردو في فرنسا ، إنه لم يفكر في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية عندما بدأ في محاولة صنع نوع جديد من الطلاء لكن كان لديه هدف أسمى: وهو تبريد المباني ومنع إلحاق أضرار بالأرض.

الابتكار هو نوع من الطلاء الأبيض يمكن أن يكون بمثابة عاكس لأشعة الشمس بنسبة 95%.. وبحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فان خصائص هذا الطلاء خارقة ويمكن أن تجعل الأسطح أبرد ثماني درجات فهرنهايت من درجات حرارة الهواء في منتصف النهار، وبرودة تصل إلى 19 درجة في الليل، مما يقلل درجات الحرارة داخل المباني ويقلل احتياجات تكييف الهواء بنسبة تصل إلى 40%.

وفي عام 2021، أعلنت موسوعة جينيس أن الطلاء هو من أكثر الألوان بياضًا على الإطلاق، ومنذ ذلك الحين حصدت العديد من الجوائز .. ورغم أن الطلاء كان مصمم خصيصا في الاساس لأسطح المنازل، لكن مصنعي الملابس والأحذية والسيارات والشاحنات وحتى المركبات الفضائية يطالبون به.

وقال الدكتور روان في حديث صحفي له : هدفنا من هذا الطلاء المساعدة في تغير المناخ بعد أن أصبح الأمر أكثر سوءًا. ورغبنا في معرفة ما إذا كان من الممكن المساعدة في توفير الطاقة أثناء تبريد الأرض.. وسيكون الطلاء جاهزا بعد عام على الأقل للاستخدام التجاري، والعمل جار لزيادة متانته ومقاومته للأوساخ.