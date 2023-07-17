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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من التوتر إلى الأمراض المزمنة.. أسباب غير معروفة للصداع المستمر

الصداع
الصداع

كشف الدكتور أحمد السبعاوي أخصائي السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي عن أسباب غير معروفة تؤدي إلى الصداع المستمر.

وقال السبعاوي  في منشور له على صفحته الخاصة فيسبوك “لو عندك صداع باستمرار لازم تكشف عشان تعرف السبب ايه سيبك من المسكنات دي كلها.. شعورك بالصداع المستمر لعدة أيام دون أن يقل من المهم استشارة الطبيب”

وأضاف “أحيانًا يصاب بعض الأشخاص بصداع لا يخف مع مرور الوقت، ويعد هذا من أكثر الأمور المزعجة”. 

ما هي أسباب الصداع المستمر؟

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أسباب الصداع المستمر:

التوتر :

ترتبط الإصابة بالتوتر بالصداع، وهذه علاقة تم إثباتها علميًا، إذ عندما يصاب الإنسان بالتوتر تتشنج عضلات الجسم بشكل عام، وتكون هذه التشنجات أكثر حدة وشدة في منطقة الرقبة والرأس الأمر الذي ينتج عنه الإصابة بالصداع.
الحل الأنسب لهذه المشكلة يكمن في محاول التخلص من التوتر الذي تشعر به،


الجفاف:

عند إصابتك بالصداع من المهم أن تفكر في العادات اليومية التي تقوم بها، فمن الأمور المهمة التي يجب أن تتبعها هو كمية الماء التي تشربها خلال اليوم والتي قد تسبب إصابتك بالجفاف.
من أهم أسباب الصداع المستمر هو الجفاف، ويعتقد أن العلاقة بينهما تعود إلى انخفاض كثافة الدم عندما تقل كمية الماء في الجسم، مما يعني انخفاض ضغط الدم، وبالتالي كمية الأكسجين التي تصل الدماغ تصبح أقل.

 

الإصابة بفقر الدم :

فقر الدم هو حالة صحية يكون فيها عدد كريات الدم الحمراء قليلة، بالتالي كمية الأكسجين التي يتم نقلها إلى أنسجة الجسم تكون منخفضة أيضًا.
تترافق الإصابة مع الأنيميا (فقر الدم) ببعض الأعراض المختلفة، وذلك وفقًا لحدة الإصابة، وهي تشمل:التعب والشعور بالضعف ،ضيق التنفس ،الصداع.


المشاكل الهرمونية:

هذه المشاكل تكون أكثر شيوعًا لدى النساء وبالأخص بعد انخفاض مستويات الإستروجين قبل الحيض، والتي تسبب بدورها الإصابة بالصداع،


الأمراض المزمنة:

يُعد من أسباب الصداع المستمر الإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة، مثل: السكري والثعلبة.

لذلك يجب استشارة الطبيب في حال عانيت من الصداع المستمر لعدة أيام، والذي من شأنه أن يساعدك في الكشف عن أسبابه والسرعة في علاجها.

وفقا ل healthdirect

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