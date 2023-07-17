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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يهدد العالم ..تحذير من انتشار فيروس خطير

صدى البلد

حذر  البروفيسور وود الخبير الاكاديمي بجامعة كامبريدج البريطانية ، من فيروس قاتل  ينتشر حاليًا في بعض دول العالم، ومن المحتمل وصوله إلى المملكة المتحدة قريبا ، ونشرت صحيفة إكسبريس البريطانية تقريرا عن هذا الفيروس الذي تسبب في وفاة عشرات الاشخاص  في العراق وباكستان وناميبيا، وتظهر حالات جديدة في جميع أنحاء أوروبا هدا الفيروس هو حمى القرم– الكونغو النزفية (CCHF) .. واكد الخبير الاكاديمي ان معدل الوفيات من الفيروس يصل إلى 40 ٪؜ وقد مات الكثير من الناس في إسبانيا بسببه .

واضافت صحيفة اكسبريس ان هذ الفيروس سينتشر مثل كورونا وستكون تدابير احتواءه مثل  المستخدمة خلال جائحة كوفيد-19،  ولكن عمليات الإغلاق ، ستكون غير فعالة ضد انتقال فيروس حمى القرم– الكونغو النزفية (CCHF) 
وننشر في هذا التقرير كل تفاصيل هذا الفيروس وفقا لموقع  
betterhealth

ما هي حمى القرم– الكونغو النزفية (CCHF)

هي مرض واسع الانتشار يسببه فيروس تحمله حشرة القراد. ويتسبب فيروس حمى القرم– الكونغو النزفية في وقوع فاشيات الحمى النزفية الفيروسية الوخيمة، ويبلغ معدل الوفيات الناجمة عن هذه الفاشيات بين 10% و40%. ويتوطن فيروس حمى القرم– الكونغو النزفية بلدان أفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وآسيا 

طريقة انتقال الفيروس :

تصاب الحيوانات مثل الأغنام والماعز والأبقار بالعدوى عن طريق لدغة القرادات المصابة بالعدوى وينتقل فيروس حمى القرم– الكونغو النزفية إلى البشر إما عن طريق لدغة القرادات أو بالاتصال المباشر بدم أو أنسجة الحيوانات المصابة أثناء الذبح أو بعده مباشرة. وينتقل الفيروس من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى.


ويصنف العاملين في تربية الماشية، مثل العمال الزراعيين ومربي الحيوانات وعمال المسالخ والأطباء البيطريين هم من أكثر الفئات المعرضة لخطر الإصابة بالمرض علاوة على الأشخاص الذين يمارسون عملية الذبح بدون التقييد بالإجراءات الوقائية.

علامات وأعراض المرض:

-  الحمى وآلام العضلات

- الدوخة وآلام الرقبة وتَيَبُّسها وآلام الظهر والصداع
والتهاب العيون والحساسية للضوء.

⁃ ومن الأعراض التي قد تظهر في بداية الإصابة بالفيروس
الشعور بالغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن والتهاب الحلق،

- تليها تقلبات مزاجية حادة وارتباك.

- الشعور بالنعاس والاكتئاب والتراخي بعد يومين إلى أربعة أيام، وقد تتركز آلام البطن في الربع العلوي الأيمن مع حدوث تضخم ملحوظ في الكبد.

⁃ ومن العلامات السريرية الأخرى سرعة نبضات القلب وتضخم الغدد اللمفاوية وظهور طفح نمشي (طفح ناتج عن النزف تحت الجلد) على البطانة الداخلية المخاطية كتلك الموجودة في الفم والحلق وعلى الجلد.

- وعادةً ما تظهر دلائل على حدوث التهاب في الكبد، وقد يعاني المرضى ذوي الحالات الخطيرة من تدهور سريع في وظائف الكلى أو فشل كبدي أو رئوي مفاجئ بعد اليوم الخامس من المرض.

طرق الوقاية

⁃ ارتداء ملابس واقية (أكمام طويلة وسراويل طويلة)

⁃ ارتداء ملابس فاتحة اللون لسهولة اكتشاف وجود أي قرادات على الملابس

⁃ استعمال أنواع مُعتمَدة من المبيدات الكيميائية المخصصة لقتل القرادات على الملابس

⁃ استعمال نوع مُعتمَد من المواد الطاردة على الجلد والملابس

⁃ فحص الملابس والجلد بانتظام لاكتشاف وجود أي قرادات عليهما؛ وفي حالة اكتشافها يجب إزالتها بطريقة آمنة

⁃ السعي إلى مكافحة أو القضاء على حالات اجتياح القرادات لأجساد الحيوانات أو لحظائر الخيول والحيوانات الأخرى

⁃ تَجَنُّب المناطق التي تتواجد فيها القرادات بكثرة والفصول التي يصل فيها نشاطها إلى أعلى مستوياته.

وللحد من خطر انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان ينبغي:

⁃ ارتداء القفازات وغيرها من الملابس الواقية أثناء التعامل مع الحيوانات أو أنسجتها في أماكن تَوَطُّن المرض، ولا سيما خلال إجراء عمليات الذبح والإعدام في المجازر أو المنازل؛

⁃ فرض الحجر الصحي على الحيوانات قبل دخولها إلى المجازر أو الرش المنتظم للحيوانات بالمبيدات قبل ذبحها بأسبوعين.

وللحد من خطر انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان ينبغي:

⁃ تَجَنُّب الاتصال الجسدي المباشر بالمصابين بفيروس حمى القرم– الكونغو النزفية

⁃ ارتداء القفازات والمعدات الواقية عند رعاية المرضى المصابين بالفيروس

⁃ المداومة على غسل اليدين بعد رعاية المرضى المصابين بالفيروس أو زيارتهم.

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