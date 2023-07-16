9 أضرار لن تتوقعيها بسبب ارتداء الكعب العالي بصفة مستمرة

تحب دائما المرأة أن تطهر بكامل أناقتها، وتهتم بكل ما هو جديد في عالم الموضة من ملابس، وحقائب وأحذية و إكسسوارات، ومعظم السيدات يعشقن ارتداء الكعب العالي لأنه يُظهر أنوثتها فمنهم من يرتديه في المناسبات الهامة و الحفلات ، ومنهم من يرتديه بشكل يومي.. ولكن ذلك قد يسبب لهم مشكلات لذلك نقدم لكم اهم اضرار الكعب على الجسم لتقليل ارتدائه وفقا لموقع shefinds



أضرار الكعب العالي

١- يسبب الاضطراب في الدورة الدمويّة نتيجة ارتداء الكعب العالي في تورّم القدمين. وتزداد هذه المشكلة عندما يكون الحذاء غير مناسب لشكل القدم أو عندما يكون ضيقاً أو ذا مقدّمة حادة.

٢- طهور عين السمكة عند أطراف القدم أو أسفلها، أما المسامير فتظهر على الأصابع. وهي غالباً ما تكون مؤلمة جداً وتحتاج للتخلّص منها إلى زيارة لمعهد التجميل المتخصص في العناية بالقدمين.

٣- تعاني القدم كثيراً عند ارتداء الكعب العالي ، حيث أن جوانب القدم تكون معظمها داخل الحذاء ، وكلما زاد الضغط والإحتكاك يصبح حجم إصبع الإبهام أكبر ، كما أنه يسبب في ظهور البثور و الشعور بالحرقان في الجلد فهو يؤثر على البشرة بشكل عام ، و ارتداء الكعب العالي بشكل مستمر مع زيادة الضغط يسبب الإجهاد والتورم في أعصاب القدم ، كما يسبب تورم المنطقة الأمامية من القدم.

٤- يسبب ارتداء الكعب العالي توقف الدورة الدموية الطبيعية أثناء المشي ، لأنه يسبب تأطير القدم في وضع مستقيم وذلك يضغط على الركبة أثناء الحركة مما يسبب آلام في عضلات المفاصل وقد يصل الى حدوث التهابات المفاصل الحاد المزمن عند لبس الكعب العالي بشكل مستمر!



٥- يؤثر ارتداء الكعب العالي على توازن الجسم بشكل كبير ، حيث أن الجزء السفلي يميل الى الأمام و يؤثر على توازن الجزء العلوي ، والرجوع الى الوراء يؤثر بشكل كبير على توازن الجسم لأن هذه الوضعية غير طبيعية او صحية و يمكن أن تؤدي للوقوع و التواء الكاحل.

٦- ارتداء الكعب العالي بشكل مستمر يقلل من وتر العرقوب ، مما يسبب التغيرات الفسيولوجية للعضلات والأوتار حول الكاحلين ، مما يجعل كعب القدم سهل الوصول للأرض عندما تكوني حافية القدمين أو تكوني مرتدية حذاء ، وعندها ستشعرين بألم شديد.



٧- تآكل غضروف الركبة نتيجة للتقسيم الغير متوازن للجسم ، بسبب الوزن الكبير الذي تحمله مما يؤثر على غضروف الركبة بشكل كبير.



٨- التغير الوظائفي للعمود الفقري فإرتداء الكعب العالي يُحدث تغيرات في منحنيات العمود الفقري ، وذلك لأنه يقوم برفع الجسم إلى الأمام ، فيؤثر الكعب العالي على النساء الأصغر سناً و يسبب لهم مشاكل في أسفل الظهر على المدي الطويل لأنه يقوم بإمالة الحوض إلى الأمام مما يزيد من انحناء أسفل العمود الفقري ، أما يسبب تسطح العمود الفقري عند النساء ذات العمر المتوسط و كبار السن.



٩- يسبب بعض المشكلات الصحية للمرأة الحامل فيعمل على تغييرات في وضع الرحم ، و يرفع من احتمالية إجراء العمليات القيصرية لأنه يغير من وضعية الجنين داخل الرحم ، وقد يسبب تقلصات مبكرة في الرحم مما يؤدي إلى الولادة المبكرة ،وقد يسبب ايضاً إعاقة ثبات الجنين أثناء الحمل مما قد يسبب الإجهاض المفاجئ!