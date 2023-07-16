6 تمارين مذهلة للتخلص من آلام الكعب العالي

الكثير منا يعاني من آلاماً في القدمين بسبب المرات الأولى التي يتم فيها انتعال الحذاء الجديد ، وقد يؤدي إلى ظهور تقرحات، وبمرور الوقت قد تعتاد قدماك على الحذاء الجديد أو تتجنبين ارتداءه مرة أخرى، لكن لا محالة من الاعتناء بالجروح التى سببها هذا الحذاء الجديد،إذ يمكن حل هذه المشكلة من خلال عدة طرق.

ويمكنك اللجوء إليها حتى تظلي مرتاحة وتستمتعي بحذاءك وتحافظي على جمالك ومظهرهك،وفقا لموقع ستاندرد ميديا" البريطاني.

تمارين تساعدك على التخفيف من آلام الكعب العالي :

- نقع القدمين في الماء الدافئ :

قومي بنقع قدميك في المياه الدافئة من 10 إلى 20 دقيقة ، مع إضافة القليل من الملح ، و ذلك يساعد على تجنب تشققات القدمين و جفاف الكعبين ، و يشعرك بالراحة سريعا.

-الماء المثلج : قومي بإحضار زجاجة بها ماء مثلج ، و اضغطي عليها ببطن القدم من لمدة 10 دقائق ، مما يساعد على التخلص من آلام و انتفاخات القدم بشكل سريع.

تمرين كرة التنس : قومي بوضع كرة التنس على الأرض و لفي قدميك عليها مع الضغط على أماكن الألم لبضع دقائق ، و ستشعرين بتحسن ملحوظ.

-القيام بمساج للقدمين :

قومي بإمساك أطراف أصابع قدميك و ثنيها للخارج ، وقومي بالضغط على نهاية عظمة الإصبع الكبير في القدم.

تمرين المنشفة : قومي بفرد ساقيك و ثبتي منشفة في باطن قدمك ، ثم قومي بأخذ المنشفة ا لقدمك ، مع مراعاة فرد الركبة تماماً ، و هذا التمرين يكون حوالي 20 ثانية لكل قدم .

تمرين عقارب الساعة : قومي بلف الكاحلين في إتجاه عقارب الساعة أو عكسها ، سيساعدك على التخلص من آلام القدم سريعا.