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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للسيدات والفتيات .. نصائح سحرية لارتداء "الكعب العالي" بدون ألم

كثيرا ما ترغب السيدات والفتيات في ارتداء حذاء ذو الكعب العالي نظرا لمظهره الجذاب والرائع ولكن نتيجة الألم الذي ينتج عن ارتداءه فيقررن عدم ارتدائه أو ارتدائه وتحمل الألم ولكن لا ألم بعد الآن .. حيث نقدم لكي بعض الحلول والحيل التي يمكنك استخدامها عند ارتداء الكعب العالي  بدون الم وفقا لموقع style craze


نصائح تساعدك على ارتداء الكعب العالي بدون ألم

⁃ يمكنك تجربة الحذاء قبل شرائه للتأكد من أنه مريح تماما أن تقومي بثنى مربع إصبع القدم وهو ذلك الجزء الأمامي من الحذاء والذى يكون ملامسا للأرض وهو المكان الذى يتركز عليه غالبية وزنك فإذا انثنى فهذه علامة جيدة لأن الأحذية الصلبة في هذه المنطقة ستسبب لك الالم عند السير أو المشي

⁃  قومي بإختيار الكعب العريض أفضل كثيرا من الكعب المسماري الرفيع والذي تسبب في حدوث الكثير من المشكلات الصحية فهو لا يساعد الجسم على التوازن أثناء السير فكلما كان الكعب عريض كلما ساعدك على التوازن وقلل من التعب أثناء السير

⁃ رش بودرة الأطفال على القدمين قبل ارتداء الحذاء ذات الكعب المرتفع، فهي تؤمن لبشرة القدمين حماية من الاحتكاك مع الحذاء الذي يتحول إلى مؤلم مع مرور الوقت.

⁃ إختاري الأحذية المصنوعة من الجلد الطبيعي كونها تسمح للقدمين بأن تتنفسان وتمنع أي احتكاك مزعج ناتج عن نعرقهما وما يرافق ذلك إحساس بالانزعاج والألم.

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⁃ استعيني بالأشرطة السليكون اللاصقة إذا كنت تعانين من الألم من منطقة محددة مثل خلف القدم أو عند الأصبع الصغير أو شرائط الصنادل ذات الكعب العالي.

⁃ إذا كان الكعب أكثر من ٥ سم أو تشعرين أن قدميك تننزلق بداخله، قومي برش سبراي الشعر “واقي الشعر من الحرارة” في داخله وستلاحظين الفرق بنفسك خطوات لإرتداء الكعب العالي بدون ألم

⁃ فرك القدمين بلوح من الصابون الجاف قبل ارتداء الحذاء. فمن شأن ذلك أن يغلف القدمين بطبقة عازلة تخفف من الاحتكاك وبرائحة الصابون العطرة.


فكثيرا من السيدات قادرين على تحمل الألم لمجرد فقط تبدين بمظهر لائق وجذاب فهناك صلة كبيرة بين الكعب العالي والألم وفي هذا المقال سوف نعرض عليك بعض النصائح الذي سوف تساعدك تبدين بمظهر جذاب بدون ألم.

- قومي بربط إصبع قدميك الثالث والرابع بواسطة شريط لاصق عند ارتدائك الكعب العالي وحينها ستبهرين بالنتيجة
فإذا كان حذائك ذو الكعب العالي الأملس من الأسفل فيمكنك وضع قطعة من السنفرة في النعل لتجنب التزحلق أثناء السير

⁃ إذا كان الحذاء الخاص بك يؤلمك لآنه ضيق بعض الشيء فيمكنك ارتداء شراب صوفي مع الحذاء والسير بها في المنزل قبل مناسبتك وسوف تجدين إنه أصبح أكثر اتساعا

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