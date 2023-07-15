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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشف طرق علاج آلام القدم

الام القدم
الام القدم

علاج آلام القدم من أكثر الأمور التي يرغب كثير من الأشخاص في معرفتها، حيث تسبب آلاما قوية، تتسبب في عدم القدرة على المشي.

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وفقا لوقع “ويبمد” نعرض لكم طريقة علاج آلام القدم في المنزل:

أرح قدمك. 
استخدم كمادات ثلجية أو باردة على الجزء السفلي من قدمك وكعبك لمدة 15 دقيقة كلما شعرت بالألم. 
اضغط على كاحلك بضمادة أو ضمادة مرنة مريحة. 
أبقِ قدمك مرفوعة فوق مستوى قلبك قدر الإمكان ، بما في ذلك أثناء النوم حيث تقلل آلام القدم. 
تناول مسكنات الآلام المتاحة دون وصفة طبية. 
الكدمة الحجرية هي كدمة عميقة في الوسادة الدهنية في الكعب أو كرة القدم، وغالبًا ما يكون ناتجًا عن إصابة ارتطامية ، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا بعد الدوس على جسم صلب. 


 

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