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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع ارتفاع الحرارة الشديد.. كيف يتم علاج الجفاف

الجفاف
الجفاف

يعد الجفاف من أكثر المشكلات الصحية التي يمكنأن  يتعرض لها الإنسان حيث إنها تؤثر على جميع الوظائف الحيوية في الجسم بل ويمكن أن تتسبب في الاغماء وفي حالات نادرة يؤدي إلى الوفاه لذا من المهم علاج الجفاف بشكل مبكر خاصة خلال فصل الصيف

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ووفقا لموقع" هيلث " فإن الطريق الوحيد الفعال لعلاج الجفاف هو تعويض السوائل المفقودة وتعتمد طرق العلاج لمواجهة الجفاف على العمر وشدة الجفاف وسببه.

بالنسبة للرضع والأطفال الذين أصيبوا بالجفاف بسبب الإسهال أو القيء أو الحمى ، استخدم محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم دون وصفة طبية و تحتوي هذه المحاليل على الماء والأملاح بنسب محددة لتجديد كل من السوائل والشوارد.

ابدأ بملعقة صغيرة (5 مللتر) كل دقيقة إلى خمس دقائق وزدها حسب التحمل. قد يكون من الأسهل استخدام حقنة للأطفال الصغار جدً ويمكن إعطاء الأطفال الأكبر سنًا مشروبات رياضية مخففة. استخدم جزءًا من مشروب رياضي مقابل جزء واحد من الماء.

يمكن لمعظم البالغين الذين يعانون من الجفاف الخفيف إلى المتوسط ​​من الإسهال أو القيء أو الحمى تحسين حالتهم عن طريق شرب المزيد من الماء أو السوائل الأخرى وقد يتفاقم الإسهال بسبب عصير الفاكهة كامل القوة والمشروبات الغازية.

إذا كنت تعمل أو تمارس الرياضة في الهواء الطلق أثناء الطقس الحار أو الرطب ، فإن الماء البارد هو أفضل خيار لك وقد تكون المشروبات الرياضية التي تحتوي على إلكتروليتات ومحلول كربوهيدرات مفيدة أيضًا.

يجب معالجة الأطفال والبالغين الذين يعانون من الجفاف الشديد من قبل أفراد الطوارئ الذين يصلون في سيارة إسعاف أو في غرفة الطوارئ بالمستشفى ويتم امتصاص الأملاح والسوائل التي يتم توصيلها عن طريق الوريد بسرعة وتسريع الشفاء.

 

 
 

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