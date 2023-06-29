طريقة عمل الكرشة بالصلصة في الفرن

تعد الكرشة من الأكلات الشعبية التى تقدم خلال احتفالات عيد الأضحى فى الدول العربية وتعرف فى مصر أيضا باسم الصليبة.

نعرض لكم طريقة عمل الكرشة بمذاق شهي وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي .



مقادير الكرشة :

كرشة مسلوقة

بطاطس مكعبات

فلفل رومي

بصل

ثوم

عصير طماطم

بهارات

حبهان

مستكة

شطة زيت

ملح

فلفل اسود



طريقة عمل الكرشة بالصلصة :

* شوحى صين مستكة وبصلة مفرومة وملح وفلفل أسود فى طاسة بها زيت طهي على النار ثم ضعي الكرشة

* ضعي عليهم القليل من الثوم المفروم وقلبيهم جيدا ثم ضعي فلفل اخضر مفروم ثم البهارات وعصير الطماطم وشطة وانتظري حتى تتسبك الصلصة.

* ضعي البطاطس على الكرشة والصلصة وقلبيهم جيدا وغطي الحلة واتركيهم على النار حتى تنضج.

*ضيفي قليل من الثوم المفروم وقلبي خليط الكرشة ثم ضعيها في صينية ثم ادخليها فرن ساخن حتى تمام النضج وتخرج فورا.

