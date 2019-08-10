طريقة عمل الكرشة بالحمص.. بالمصري والمغربي

تعتبر الكرشة وتحديدًا الكرشة بالحمص هي الحلقة الأساسية التي تجمع حولها أكلة المسمط المتينة من فشة وممبار وكوارع وكبدة ومخ ومشتملاتهم، ولكن حتى تكون تلك السفرة على أكمل وجه لا بد أن تكون الكرشة مطهية بطريقة لذيذة، وحتى تكون سفرتك في العيد مشرفة إليك طريقة عمل الكرشة بالحمص.

طريقة عمل الكرشة بالحمص

مقادير طريقة عمل الكرشة بالحمص:

- كيلو كرشة.

- 3 فصوص ثوم.

- طماطم.

- شوربة .

- مكعب مرقة.

- 1 ملعقة كبيرة بهارات.

- كوب ونصف حمص مسلوق.

- ورق لورا.

- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

- ملعقة صغيرة حبهان.

- نصف ملعقة جوزة الطيب.

- فلفل أخضر حار مقطع مكعبات.

- كزبرة خضراء.



طريقة عمل الكرشة بالحمص:

- قومي بتنظيف الكرشة ثم قومي بسلقها في المرقة المتوفرة لديك، فيما اخرجيها من المرقة وقطعيها قطع صغيرة.

- في طاسة كبيرة شوحي الثوم في الزيت، فيما بعد ضيفي الطماطم والحبهان والورق اللورا والبهارات وجوزة الطيب مع التقليب المستمر.

- بعد ذلك ضعي الكرشة إلى المزيج المخلوط بالطاسة، ثم الفلفل الحار ومكعب المرقة، ومن ثم اتركيهم حتى تنضج ويصبح لونها أحمر.

- بعد أن تنضج الكرشة قدميه في الطبق وضيفي إلى وجهها الكزبرة الخضراء.



طريقة عمل الكرشة بالحمص المغربية

مقادير طريقة عمل الكرشة بالحمص المغربية:

- كيلو كرشة.

- كيلو كبد.

- قطعة من اللحم الضأن.

- ليمونة.

- 5 فصوص ثوم مفروم.

- بصلة مفرومة.

- ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- ملعقة صغيرة زنجبيل.

- ملعقة صغيرة كركم.

- ملعقة صغيرة كزبرة.

- ملعقة صغيرة كمون .

- خل.

- ملعقة ونصف ملح.

- ملعقة ونصف زيت الزيتون.

- 2 ملعقة بقدونس

- 4 حبات طماطم.



طريقة عمل الكرشة بالحمص المغربية:



- اغسلي الكرشة بالماء ونظفيها من القاذورات العالقة بها، ثم اسلقيها بالماء المضاف له الخل والملح ونتركها لتغلي.

- نحضر إناء ونضع الكرشة، بعد سلقها وتقطيعها لقطع صغيرة، فيما بعد ضيفي الثوم والبصل والزيت الزيتون فيما بعد ضيفي كل المقادير الأخرى ماعدا الخل والزيت الزيتون وكمية قليلة من البقدونس، ونترك الخليط حتى يتجانس لمدة 20 دقيقة.

- ثم نقلب ببطء ونضيف الماء ونتركها لمدة نصف ساعة.

- ثم نقوم بوضع الكمية المتبقية من البقدونس وزيت الزيتون، ونتركهم لـ 10 دقائق آخرين، ثم نضع الخل.

- قدميها في طبق ويفضل تناولها ساخنة.





