مثل الملابس يمكن غسل الأحذية في الغسالة.. تعرفي على الطريقة الصحيحة

سواء كانت باهظة الثمن أو رخيصة، من المهم معرفة الطريقة الصحيحة لتنظيف الأحذية، نتيجة لهذا، لا تفسد الأحذية لفترة طويلة على الرغم من معرفة ذلك، فإن الكثير من الأشخاص لا يقومون بتنظيفها لعدة أشهر بسبب العمل الشاق المتمثل في غسلها باليد، إذا فعلت الشيء نفسه، فستكون سعيدًا بمعرفة أنه يمكنك تنظيف حذائك في الغسالة كما تفعل مع الملابس.

ومع ذلك، من المهم قراءة تعليمات التنظيف الخاصة بالشركة المصنعة قبل وضع الحذاء في الماكينة، ولكن بشكل عام، يمكن غسل الأحذية القماشية والرياضية المصنوعة من الأقمشة الاصطناعية مثل النايلون أو القطن أو البوليستر في الغسالة في الوقت نفسه، لا ينبغي أبدًا وضع الأحذية المصنوعة من مواد مثل الجلد أو الجلد المدبوغ أو الفينيل في الغسالة، في مثل هذه الحالة، إذا كان حذائك قابلا للغسل في الغسالة، فمن المهم أن تعرف الخطوات المكتوبة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

هذه الأشياء ستكون مطلوبة للتنظيف

كيس شبكي

منظفات الغسيل السائلة

فرشاة أسنان قديمة

صودا الخبز أو الخل

سائل غسيل الصحون

عود اسنان

منشفة قديمة

فك أربطة الحذاء

قبل وضع حذائك في الغسالة، قم بإزالة الأربطة، اغسلها بشكل منفصل لأنها قد تكون قد تراكمت عليها الكثير من الأوساخ، لتنظيفه، اصنع محلولًا من منظف الغسيل وكوبًا من الماء الدافئ وانقع الأربطة فيه لمدة ساعة، ثم اغسلهم جيداً.

امسح غبار الحذاء

خذ فرشاة أسنان قديمة وافرك الحذاء جيدًا لإزالة الأوساخ والغبار، يمكنك أيضًا استخدام عود أسنان لإزالة جزيئات الأوساخ والغبار العالقة على نعل حذائك.

إزالة البقع الصعبة

أزل البقع قبل وضع الحذاء في الغسالة لغسلها لهذا يمكنك استخدام الخل أو صودا الخبز.

انقعي القطن في الخل الأبيض وضعيه على البقعة ثم افركيه برفق بفرشاة، أو تحضير عجينة عن طريق خلط ملعقتين صغيرتين من صودا الخبز مع ملعقتين صغيرتين من المنظفات السائلة، ثم ضعيه على البقعة باستخدام فرشاة واتركيه لمدة 3-4 ساعات اغسلها الآن بعد الفرك.

تنظيف النعال بشكل منفصل

أخرج النعل ونظفه بإسفنجة رطبة. نظرًا لأنها تستغرق وقتًا طويلاً حتى تجف ، لا يُنصح بغسلها في الغسالة بحذائك.

إذا كانت شديدة الاتساخ، اخلطي سائل غسيل الصحون بالماء وامسحيه بقطعة قماش قطنية. ثم نرش عليها صودا الخبز وتترك طوال الليل. من خلال القيام بذلك ، ستختفي كل الرطوبة الموجودة في النعل.

ضع الحذاء في كيس شبكي

ضع حذائك في كيس شبكي وضعه في الماكينة لمنعه من الاصطدام بأسطوانة الآلة. احتفظ أيضًا ببعض المناشف القديمة فيه لموازنة وزن الجهاز.

ضع في اعتبارك أن المناشف لا تترك اللون وإلا فقد يتلف الحذاء. الآن ضع الماء البارد والمنظفات السائلة في الجهاز وقم بتشغيله على الوضع اللطيف.

أحذية جافة مثل هذا

قم بإزالة الكيس الشبكي من الجهاز بمجرد اكتمال الدورة، الآن احتفظ بكرات الجرائد القديمة بداخلها لتجفيف الحذاء، سوف يمتص الورق الرطوبة الزائدة من حذائك، احتفظ بها في غرفة جيدة التهوية مع ضوء الشمس الكافي.