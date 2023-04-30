صحية وموفرة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الكاتشب في المنزل، بطريقة صحية وتوفر الكثير من المال.



مكونات عمل الكاشب

5 حبات طماطم

8 فصوص ثوم

بصلة متوسطة

1\4 كوب خل

3 ملاعق سكر

1 ملعقة ملح

الطريقه لعمل كاتشب منزلي

قطعي الطماطم مكعبات والبصل حلقات صغيرة والثوم، وضعيهم فى إناء على نار هادئة، واتركيهم فترة ثن صفيهم من بزر الطماطم، وضعى عليهم الخل والسكر والملح وقلبيهم، حتى يصبح الخليط سميك واتركيه ليبرد، ويوضع في الثلاجة.



* طريقه أخرى

المكونات :

1 ك طماطم

1 م كبيرة بصل بودر

1 م كبيرة ثوم بودر

ملح - فلفل ( حسب الرغبه )

1 م كبيرة بابريكا

3 م صغيرة خل

3 م كبيرة سكر

2\1 م صغيرة قرفة

1 م كبيرة نشا

الطريقة :

- نضع الطماطم فى إناء على النار لمده 5 دقائق ثم ترفع وتقشر وتعصر لتصبح خالية من البذور.

- نضع عصير الطماطم على النار ونضيف عليه الملح والفلفل والسكر والخل والقرفة والبابريكا والثوم والبصل البودر.

- عند الغليان توضع الطماطم على نار متوسطة، ثم نضع النشا فى 2 م كبيرة ماء ويذوب ثم يضاف على خليط الطماطم ويقلب جيدا.

- نرفع الخليط من على النار ويترك ليبرد، ثم يحفظ فى زجاجات فى الثلاجة، لحين الاستخدام.